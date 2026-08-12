Ex presidente Boric: “Se habla tanto de la educación pública en el debate sin haber pisado una escuela”

La reaparición del ex mandatario se da tras la entrada en vigencia de la Ley Escuelas Protegidas

AGENCIA UNO

El ex presidente Gabriel Boric reapareció en la primera línea de la contingencia política, al dar cuenta de su visita en establecimientos educacionales de la zona sur de la capital.

Su reaparición se da luego que durante la jornada se publicara en el Diario Oficial la Ley Escuelas Protegidas.

A través de sus redes sociales, Boric detalló que “hoy estuve en la escuela pública Territorio Antártico de San Miguel conversando con los Presidentes y Presidentas de curso desde kinder a 8vo básico y con el Centro de Estudiantes sobre liderazgo y participación, y por cierto escuchando sus preguntas y sus sueños”.

El otrora jefe de Estado también se reunió con directivos del SLEP Santa Rosa y directores de colegios de San Ramón, Pedro Aguirre Cerda y la Legua. “Fue una experiencia hermosa y tremendamente motivante que estaré repitiendo en diferentes escuelas y liceos en el futuro”, puntualizó.

Gabriel Boric recalcó que “se habla tanto de la educación pública en el debate muchas veces sin haber pisado una escuela! Quiero valorar el compromiso de las y los profesores, directivos, asistentes de la educación, apoderados y apoderadas. Ustedes construyen la patria”.