Ministro Quiroz descartó que la capitalización de Codelco conlleve recortes sociales

El secretario de Estado abordó el tema al responder a las dudas de la oposición en cuanto a los “ítems y glosas sociales a las que no van a llegar esos recursos”.

AGENCIA UNO.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó que la capitalización del 100% de las utilidades de Codelco conlleve recortes sociales y aseveró que las proyecciones económicas no consideran los recursos que entrega la corporación.

Así lo manifestó el secretario de Estado al abordar las dudas sobre el tema surgidas en la oposición, tal como planteó el presidente de la comisión de Minería y Energía de la Cámara, Cristián Tapia, quien pidió a la autoridad que se aclare en qué se utilizarán los recursos que capitalizará Codelco.

En esa línea, el legislador apuntó que se requiere que es necesario explicar por qué las utilidades están insertas “en el presupuesto del año 2026”, ya que aquello significa que “deben haber ítems y glosas sociales a las que no van a llegar esos recursos“, según informó T13.

Por su parte, el diputado socialista José Antonio Rivas apuntó que la capitalización de la corporación “va a afectar a un déficit presupuestario de la nación y eso es lo que nos preocupa. Hay un 3% que cubren las ventas de Codelco en el presupuesto de la nación”.

Quiroz descarta recortes sociales por capitalización de Codelco

Al ser consultado por las dudas de los parlamentarios de la oposición, el ministro Quiroz comenzó por plantear que “aquí lo importante es que estamos siempre en el gobierno hablando con la verdad“.

“Lo que ha ocurrido en los últimos años es que se dice que Codelco entrega dinero al Fisco, pero la verdad, y ahí están los números, es que la plata que le ha entregado Codelco al Fisco en los últimos años, es plata que Codelco ha debido endeudarse para entregarle dinero al Fisco“, añadió a continuación.

Luego, manifestó que “la verdad es que con la situación en que está Codelco, que tiene problemas de producción, ha habido accidentes, hay temas de mucha deuda, preferimos hacer un esfuerzo y que Codelco sencillamente capitalice utilidades. O sea, no retirarle las utilidades, porque sería una fantasía, retiraríamos las utilidades y al otro día Codelco tendría que salir a endeudarse para pagarnos esa plata al Fisco”, argumentó.

En cuanto a la posibilidad de que se produzcan eventuales recortes sociales por la capitalización de Codelco, Jorge Quiroz lo descartó tras aseverar que “nunca hemos considerado ese dinero dentro de las proyecciones“.