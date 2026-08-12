Oficialismo busca asegurar los votos en el Senado luego que diputados aprobaron ampliar la Ley Nain-Retamal

“Un carabinero no deja de ser carabinero cuando termina su turno. Un detective no deja de reconocer un delito flagrante porque viste de civil”, argumentó el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

AGENCIA UNO.

La Cámara de Diputados aprobó por una clara mayoría la idea de legislar en torno a un proyecto para extender la legítima defensa privilegiada a personal de franco de efectivos de Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas, en una ampliación de la Ley Nain-Retamal.

La iniciativa, que responde a una moción propiciada por Renovación Nacional en el marco de la agenda de seguridad presentada por el Ejecutivo, recibió 114 votos a favor, 26 en contra y dos abstenciones.

Los votos en contra del proyecto correspondieron a legisladores del Partido Comunista, el Frente Amplio y tres del Partido Socialista.

Los argumentos para extender la Ley Nain-Retamal

“La policía no es el enemigo. El enemigo es el delincuente que amenaza, roba, mata. Recuperar la seguridad exige volver a respetar a quienes hacen cumplir la ley y terminar con una cultura que relativizó el delito y puso permanentemente bajo sospecha a quienes nos protegen”, planteó el ministro de Seguridad, Martín Arrau, al defender la extensión de la Ley Nain-Retamal.

“Un carabinero no deja de ser carabinero cuando termina su turno. Un detective no deja de reconocer un delito flagrante porque viste de civil. El deber y el riesgo no se apagan al marcar la salida“, recalcó sobre la legítima defensa privilegiada.

Tras la aprobación de la iniciativa en la Cámara Baja, ahora el oficialismo se enfocó en asegurar los votos que le faltan para que el Senado le dé la luz verde a la agenda de seguridad que presentó el presidente José Antonio Kast.

En principio, dado que cuenta con 26 de los 30 votos que requiere para conseguir el quórum de 4/7 que se requiere para una reforma constitucional, comenzó a sondear a legisladores con los que ya generó un nexo en el marco de la discusión del Plan de Reconstrucción, en particular al interior del Socialismo Democrático.