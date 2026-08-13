Las críticas de Tohá a la agenda de seguridad del Gobierno: “Hay cosas que están puestas para generar polémica”

La exministra del Interior abordó la agenda de seguridad del Gobierno de Kast y advirtió que hay normas que “pueden tener un efecto complicado”.

La exministra del Interior, Carolina Tohá, criticó duramente la agenda de seguridad del Gobierno de José Antonio Kast, señalando que hay iniciativas que “buscan generar señales políticas más que resolver problemas concretos”.

La exsecretaria de Estado afirmó que “ahí hay mucho en que se puede colaborar y se puede encontrar un punto común. Pero hay otros proyectos que están metidos en esa agenda que no hay otra explicación de por qué están ahí que no sea polarizar y dar señales”.

De acuerdo a su explicación en Radio Infinita, existen ciertas normas que tienen el objetivo de mostrar una “gran decisión a pesar de que no son cosas necesarias”, advirtiendo que “incluso pueden tener un efecto complicado”.

Los cuestionamientos de Tohá a la agenda de seguridad

Siguiendo en esa línea, cuestionó que “la reforma que está proponiendo el Gobierno quiere poner ese régimen en la Constitución. A mí no me extrañaría que ahora aparecieran algunos abogados de la gente del Tren de Aragua que digan, bueno, quieren poner esto en la Constitución, entonces quiere decir que ahora no es constitucional”.

A lo que añadió: “Se pierde tiempo que se podría gastar en otras cosas y segundo, tú debilitas con eso la ley que hoy día existe. O sea, mientras lo tramitas alguien puede decir entonces la ley actual no es válida porque no tiene un reflejo en la Constitución. Y quizá toda su aplicación no tenía fundamentos suficientes”.

Pese a ello, Tohá aseveró que hay normas que tienen un amplio respaldo y que “no es verdad esto de que se dice a todo que no, pero hay cosas que están en esa agenda que están puestas para generar polémica“.