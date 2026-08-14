Arrau responde a ministra Chomali por proyecto que restringe prestaciones a condenados: “Opina de algo que quizás no está al tanto”

La titular de Salud manifestó que una de las medidas contenidas en la reforma de seguridad podría ser incompatible con la ley.

“La ministra Chomali desconoce el proyecto constitucional”. Así enfrentó este viernes el ministro de Seguridad, Martín Arrau (REP), los cuestionamientos que hizo su par de Salud, May Chomali, a una de las medidas que incluye la reforma constitucional de seguridad que el Gobierno discutirá en el Congreso.

La medida en cuestión está contenida en el borrador del proyecto al que tuvo acceso este medio y contempla restringir por hasta 15 años el acceso a prestaciones estatales de salud y beneficios sociales a personas condenadas por crimen organizado, terrorismo o narcotráfico.

En diálogo con CNN Chile, la ministra Chomali advirtió que esta disposición “podría generar alguna incompatibilidad con algunas leyes”, como la Ley de Urgencia. “Cuando sea el momento adecuado lo vamos a revisar y conversar en la interna con los ministros, pero en el espíritu de que podía afectarse el derecho a la salud”, adelantó.

May Chomali, ministra de Salud. FOTO: SEBASTIÁN BELTRÁN GAETE /AGENCIAUNO.

“Hagamos una encuesta y preguntémosle a la gente qué opina”

Consultado por estos dichos por radio Infinita, Arrau reconoció que si bien el borrador “tampoco ha sido público”, Chomali “está opinando de algo de lo que quizás no está al tanto”.

“Cada vez que compre un kilo de pan, un 19% de IVA va a financiar beneficios sociales y nosotros la limitación que queremos establecer es que las personas condenadas por crimen organizado y terrorismo, tal como hoy día existen en la Constitución una inhabilidad para los condenados por terrorismo para ejercer cargos públicos, ser director de escuela y muchas otras cosas, agregar en esa misma periodo de inhabilidad que no puedan recibir una serie de beneficios sociales”, complementó.

Luego argumentó que “no podemos quitarle a todos los chilenos sus impuestos y que lo dediquemos a financiar de beneficios sociales a personas condenadas por crimen organizado y terrorismo, estamos hablando de ese tipo de condenado”.

“Si quieres hagamos una encuesta y preguntémosle a la gente qué opina”, zanjó.