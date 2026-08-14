Fidel Espinoza acusa “vendetta política” tras suspensión de su militancia en el PS

El legislador además acusó de “elitismo” al interior del PS, comparando su situación con lo sucedido con otros militantes, como Isabel Allende.

AGENCIA UNO

El senador Fidel Espinoza se refirió a la suspensión de su militancia por parte del Tribunal Supremo del Partido Socialista (PS), en el marco de una investigación de oficio del Ministerio Público por eventual violencia intrafamiliar, aseverando que es víctima de una “vendetta política” y acusó “elitismo” en la colectividad.

En entrevista con radio Biobío, el legislador dejó en claro que “nunca en mi vida política ni pública había estado expuesto a una situación de este tipo”, dejando en claro que su trabajo en el Congreso Nacional ha sido para mejorar la vida de las mujeres.

Sobre el episodio que originó la investigación por VIF, Fidel Espinoza indicó que “viví una situación dolorosa, difícil, compleja, pero que fue una discusión de adultos. Me sometí como cualquier otro chileno al procedimiento policial, le abrí las puertas de mi departamento a Carabineros y ella ha sido clara y taxativa en sus declaraciones”.

El senador dejó ver sus sospechas porque “no fue normal lo que ocurrió conmigo. En menos de 48 horas, la Fiscalía abrió una investigación cuando no había denuncia”, recalcando que “en 48 horas, un PDI viajó 1.000 kilómetros a tomarle declaración a la joven en Puerto Montt, porque ella es una profesional de acá. Le tomó declaración y ella compareció ante la PDI hace 2 días con su abogada particular y ratifica cada uno de los hechos”.

Consultado sobre el llamado a Carabineros para que fuera a su departamento en Viña del Mar, Fidel Espinoza explicó que “ella dice que va a conserjería porque yo me quise ir. Cuando ella se alteró en su momento, yo me quise ir del hogar porque usted sabe que en este país usted no puede tocar a una mujer y eso lo tengo claro en toda mi vida… Entonces, pesco las llaves de mi auto y pretendo irme al aeropuerto porque yo tenía que estar al otro día sesionando, como lo hice, a pesar del dolor que tenía, de todo lo que estaba sufriendo”.

Fidel Espinoza acusa “vendetta política” en el PS

Sobre la suspensión de su militancia en el PS, Fidel Espinoza no tiene dobles lecturas; acusó “vendetta política” e incluso apuntó al Frente Amplio.

“¿No le parece extraño que ahora me suspendan la militancia después de que yo he denunciado la corrupción del caso Convenios? Claramente hay una vendetta política porque yo no estuve a favor del proceso constituyente, porque creía que el proceso constituyente no le hacía bien al país. No me arrepiento de eso y no me avergüenzo de eso, y el tiempo me dio la razón”.

“Después comencé a denunciar toda la corrupción del Caso Convenios, donde estaba involucrada gente del Frente Amplio, del propio gobierno del presidente (Gabriel) Boric. Yo, siendo del propio gobierno, la denuncié y claro que ahí me gané enemigos dentro de mi propio partido”, cuestionó.

Junto con ello, acusó “elitismo” al interior del Partido Socialista: “¿A Isabel Allende alguien la suspendió un día? Por ser la hija de Salvador Allende, de nuestro compañero, que ellos avergonzaron con lo que hicieron al querer comprar la casa de Salvador Allende en el gobierno de Boric, no le suspendieron un solo día. Perdóneme, hubo un diputado de mi partido que salió con test de drogas positivo, ¿lo suspendieron un día? Entonces yo le pregunto a usted: ¿Es una vendetta porque yo he sido duro?”.