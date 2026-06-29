“Nunca nos sustituirán…”: los cuestionamientos de Fidel Espinoza contra el Frente Amplio

El senador reaccionó luego que la colectividad se definiera como un “partido socialista” en su Congreso Ideológico.

El senador Fidel Espinoza (PS) reaccionó a las conclusiones del Frente Amplio luego de que este fin de semana celebrar su Primer Congreso Ideológico, donde se definieron como un partido ligado al socialismo.

La colectividad ratificó “su definición como un partido socialista y reconoció que la desigualdad, la crisis climática y la concentración de la riqueza son consecuencias de un modelo económico que pone las ganancias por sobre las personas”.

Con eso, además, “reafirman que enfrentan el avance de la ultraderecha con un proyecto socialista que pone a las mayorías en el centro”.

Las definiciones del Frente Amplio motivaron una ácida crítica por parte de Fidel Espinoza, quien a través de su cuenta en X calificó de “extraña” la declaración de la colectividad opositora.

“Es bien extraña la definición del Frente Amplio. El PS está por otorgar mayores atribuciones a nuestras policías en temas de seguridad; ustedes están con el PC en contra. Le entregaron con sus definiciones a la ultraderecha los temas de orden y seguridad”, manifestó en la red social.

Por último, el senador del PS quiso dejarle en claro a la colectividad que “nunca nos sustituirán como socialistas. Su teoría se les cayó con su fracasado Proceso Constituyente”.