“Inequívocamente satisfactorio”: la reacción del ministro Quiroz por la decisión del TC sobre la invariabilidad tributaria

El titular de Hacienda valoró, por sobre todo, la decisión del TC respecto a los requerimientos presentados por parlamentarios de oposición.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reaccionó a la decisión que tomó el Tribunal Constitucional (TC) respecto a la invariabilidad tributaria en la megarreforma.

Si bien visó prácticamente toda la norma, eliminó algunas disposiciones específicas. Son tres en total: la expresión “entre otros” de una disposición sobre inversión extranjera; la facultad del Ministerio de Hacienda de extender, en circunstancias calificadas y previo informe de InvestChile, los plazos de diez años para inversionistas mineros y cinco años para los sectores destinados a internar los capitales.

Por último, también se eliminaron las normas que permitían incorporar “proyectos conexos” a un contrato vigente.

“Valoramos mucho, y creo que es una gran noticia, y así la tomamos, la noticia sobre la ratificación de la invariabilidad tributaria”, señaló el secretario de Estado en conversación con T13 Radio.

Para Quiroz, este es el “corazón” de la megarreforma, ya que busca “dar certezas tributarias en el futuro para atraer grandes inversiones“.

Respecto a las disposiciones eliminadas de la megarreforma por el TC, el ministro Quiroz indicó que “hubo otras cosas que no se dieron, la indemnización Resolución de Calificación Ambiental eventualmente judicializadas y rechazadas después, pero esta está compensada con otras normas que sí se aceptaron“.

Aún así, para el secretario de Estado, el fallo que se conoció la noche del jueves es “inequívocamente satisfactorio”.

Por último, Jorge Quiroz reiteró que tras la decisión del TC de declarar inconstitucional la restitución estatal a empresas por inversiones afectadas ante la anulación de una RCA, dejó en claro que “no seremos ni somos indolentes ante el retraso en las decisiones”.

“Pensamos que, tal vez, haya otras vías de lograr algo parecido”, remarcó.