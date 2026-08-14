Una derrota “parcial” en el TC y la remoción de Duco marcan noche tensa en La Moneda

En el oficialismo se trató de desdramatizar ambos golpes destacando la firmeza del presidente Kast con sus ministros y que la megarrefora, en lo medular, se mantiene intacta.

El reloj marcaba las 22:11 cuando en el chat de prensa de la Presidencia de la República se oficializó la remoción de la ahora ex ministra del Deporte, Natalia Duco, y su subsecretario, Andrés Otero. Diez minutos antes, otro golpe: el Tribunal Constitucional acogió parte del requerimiento de la oposición contra la megarreforma declarando inconstitucional la indemnización por RCA y acotando —levemente, según el oficialismo— la invariabilidad tributaria.

Tanto en el Gobierno como en el oficialismo intentaron contener lo que aparentaba ser una noche aciaga poniendo el énfasis en dos líneas argumentativas; que el presidente Kast actúa con decisión en torno a la labor de sus ministros y que la megarreforma será despachada con su corazón intacto.

En contraparte, la oposición puso la lupa en que la remoción de Duco obliga al Gobierno a realizar su quinto ajuste de gabinete en menos de seis meses y que, en el mismo periodo de administración, el TC frenó por segunda ocasión una norma impulsada por el Ejecutivo.

Del nuevo penal de Talca a una intensa noche en La Moneda

Si en la mañana del jueves la imagen fue la de Kast encabezando el megaoperativo para trasladar a centenares de condenados a la nueva cárcel de máxima seguridad denominada La Laguna, en Talca; en la noche el cuadro era totalmente distinto: una ministra llegando con un semblante serio al palacio de gobierno a punto de ser removida y la tensión de Hacienda esperando el resultado del TC.

Si bien estaba previsto que la resolución del TC iba a estar disponible en la noche, la remoción de Ducó se resolvió recién en la tarde de ayer, lo que dejó poco margen de acción.

Una muestra de ello es que los parlamentarios oficialistas salieron en masa a referirse solo al fallo del TC —con una minuta del Gobierno en mano que apuntaba a que la invariabilidad tributaria quedó intacta en lo medular—. Sobre la salida de la ministra del Deporte, sin embargo, hubo silencio.

Y es que para el Gobierno es especialmente sensible el flanco relacionado a la reiterada salida de autoridades. Hasta el momento, ya son tres ministras las removidas, seis subsecretarios salieron de sus cargos y 33 seremis han renunciado.

Ahí apuntó sus dardos la oposición.

El diputado César Valenzuela (PS) afirmó que “al parecer, no es suficiente con la cantidad de seremis que han salido del gobierno del presidente Kast, sino que ahora también se suma la sillita musical de ministros y subsecretarios”

Y acotó: “Es importante que el Gobierno ordene y que revise sus nominaciones para tener autoridades que den continuidad a los servicios, porque, de esta forma, no podemos continuar”.

La diputada Emilia Schneider (FA) también responsabilizó a Kast mencionando lo sistemático de las salidas que se han producido en el Ejecutivo.

“Por supuesto que la salida de la ex ministra Natalia Duco tiene que ver con su mala gestión (…) Pero aquí hay un problema de fondo, porque ya van muchos seremis, subsecretarias y subsecretarios, muchas ministras que han salido del Gobierno del presidente Kast y el problema es su falta de liderazgo y de proyecto para el país”, dijo.

En esa línea, apuntó al diseño ministerial original propuesto por el mandatario: “(Kast) se dedicó doce años a ser candidato y no tenía equipo ni propuestas concretas para cumplir lo que le prometía a la gente. Se dedicó a lucrar políticamente con los miedos de las personas y hoy que está en el gobierno no tiene nada que ofrecer, nada salvo retrocesos en derechos para las personas, empobrecer a la mayoría y beneficios para los superricos”, concluyó.