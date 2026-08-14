Tras salida de Natalia Duco: el argumento del PNL para solicitar la eliminación del Ministerio del Deporte

El secretario general de la colectividad, Juan Antonio Urzúa, dijo que tras lo ocurrido se abrió la oportunidad para hacerlo en este momento.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Partido Nacional Libertario (PNL) pidió que, luego de la salida de Natalia Duco, el gobierno del presidente José Antonio Kast elimine el Ministerio del Deporte.

De acuerdo con lo manifestado por el secretario general de la colectividad, Juan Antonio Urzúa, el alejamiento de la ahora exsecretaria de Estado abrió la oportunidad de hacerlo en este momento.

“Estimamos que esta es una excelente oportunidad, ya que renunció la señora ministra del Deporte, para que cerremos el Ministerio del Deporte“, planteó el dirigente del PNL.

El argumento del PNL para eliminar el Ministerio del Deporte

Al argumentar los motivos que justifican adoptar esa medida, Urzúa manifestó que “no tiene ningún sentido que tengamos autos fiscales, choferes fiscales que vayan a financiar un carrete ministerial“.

Manifestó también que “no necesitamos un Ministerio del Deporte, necesitamos que los recursos sean redirigidos para enfrentar el flagelo del narcotráfico, de la delincuencia“.

“Los ciudadanos chilenos, si así lo estiman, hagan más deporte, hagan más poemas, se dediquen a escribir, pero no necesitamos un Ministerio del Deporte”, añadió el secretario general del PNL.

La noche de este jueves el Ejecutivo confirmó la salida de Natalia Duco de la secretaría de Estado, además de ratificar que también dejó su cargo el ahora exsubsecretario de Deportes, Andrés Otero.

La controversia que sentenció su permanencia como ministra fue la investigación que lleva adelante la Contraloría General de la República, por mal uso de vehículo fiscal para asistir a una celebración.