El paso de Natalia Duco por la cartera estuvo marcado por una serie de controversias desde el comienzo de su gestión.

AGENCIA UNO

La noche de este jueves, Presidencia informó las salidas del Ministerio del Deporte de la ministra Natalia Duco y de su subsecretario Andrés Otero, tras una serie de polémicas al frente de la cartera.

La última de ellas corresponde a la investigación de la Contraloría por eventual mal uso de un vehículo fiscal para asistir a una celebración nocturna.

Si bien la respuesta al oficio del organismo contralor, firmado por el ahora ex subsecretario Otero, daba cuenta que Duco utilizó para asistir a una reunión de trabajo, un video compartido por La Tercera muestra a la ex lanzadora de bala compartiendo en un festejo con asado, karaoke y bebidas alcohólicas y no alcohólicas.

Pero esta no es la única polémica que tuvo Natalia Duco por su paso por el Ministerio del Deporte, ya que desde su aterrizaje en el Gabinete protagonizó una serie de controversias.

Las polémicas de Natalia Duco al frente del Ministerio del Deporte

Apenas se supo que sería la próxima como ministra del Deporte, Duco dejó en claro que privilegiaría el uso deportivo del Estado Nacional por otro tipo de espectáculos, como recitales: “El deporte va ir siempre por sobre las otras cosas”.

Esta postura se puso a prueba pocos meses después con la polémica por el eventual concierto de BTS en el recinto, que derivó en julio en un giro del Gobierno: la apertura a autorizar shows en el Estadio Nacional, acompañada del anuncio de multas a productoras que vendieran entradas sin permiso.

En tanto, a pocos días de asumir como secretaria de Estado concurrió a la final del Campeonato Nacional de Rodeo y propuso un plan de desarrollo para la actividad. Esto le valió el repudio de atletas de diversas disciplinas, instándola a apoyar otros deportes.

Ya en abril, una definición suya sobre las “prioridades” del Ministerio del Deporte generó una ola de reacciones en redes y medios, luego de que declarara: “Si uno va fea, perdiste”, frase que fue ampliamente comentada y criticada.

El impacto de los recortes presupuestarios ordenados por el Ejecutivo también afectaron a su cartera, lo que llevó a Natalia Duco a anunciar en mayo la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales como consecuencia directa de estos recortes, decisión que la ministra debió justificar públicamente.

Al mes siguiente, la ex lanzadora de bala presentó junto al presidente Kast un plan de infraestructura deportiva, del cual ella misma salió a aclarar que “no es un traje a la medida de la U”, buscando despejar críticas sobre un eventual favorecimiento al club universitario, cuyo sueño es tener un estadio.

En agosto, funcionarios del Instituto Nacional de Deportes (IND) declararon “alerta institucional” y arremetieron contra una reforma impulsada por la ministra, evidenciando tensiones internas entre su cartera y el organismo técnico del deporte.