Disputa por control del FA sale de sus fronteras: envuelve a Cordero y vuelve a tensionar la relación en la oposición

La disputa por la presidencia del FA subió de tono con las críticas a Luis Cordero por su rol como abogado de la industria salmonera, un episodio que el Socialismo Democrático leyó en clave de la pugna por el relato del gobierno de Boric.

AGENCIA UNO

Varios mensajes de solidaridad recibió este miércoles en la noche Luis Cordero. Y es que el ex ministro que estuvo a cargo de las carteras de Seguridad y Justicia durante el gobierno de Gabriel Boric recibió duras críticas de quienes hasta unos meses eran sus aliadas políticas: Constanza Martínez, presidenta de Frente Amplio, y Gael Yeomans, diputada y aspirante a presidir la misma colectividad.

Ambas líderes del FA apuntaron contra Cordero por ejercer su profesión de abogado en defensa de SalmonChile ante el Tribunal Constitucional, donde se aloja la controversia respecto a dos normas aprobadas en la megarreforma: el artículo 5, que exime de evaluación ambiental las microrrelocalizaciones de concesiones acuícolas, y el artículo 6, que habilita el financiamiento privado de las inspecciones a los bancos naturales marinos.

El TC realizó una audiencia pública en la que 56 organizaciones expusieron sus argumentos sobre los tres requerimientos de inconstitucionalidad que la oposición presentó contra la Ley de Reconstrucción Nacional.

Cordero llegó como uno de los dos abogados —junto al constitucionalista Patricio Zapata— contratados por SalmonChile para representar sus intereses ante el tribunal.

La primera en reaccionar fue Martínez, actual timonel del FA y candidata a la reelección. A través de X sostuvo que “siempre hemos criticado la puerta giratoria entre los cargos públicos y la defensa de los grupos económicos, por eso no podemos hacer una excepción cuando se trata de alguien de nuestro sector”.

Y agregó que “Luis Cordero no debería representar a la industria salmonera ante un requerimiento contra un proyecto que le hace daño a Chile” y que haber sido ministro de Justicia y Seguridad implica “una responsabilidad más grande que un mandato”.

Yeomans, que este fin de semana compite con Martínez por la conducción del partido, subió el tono.

En la misma red social escribió que “la puerta giratoria en Chile está regulada a medias. La inhabilidad vigente dura apenas seis meses, alcanza sólo a organismos fiscalizadores y solo opera cuando hay contrato laboral de por medio”, y recordó que presentó un proyecto para extender esa inhabilidad a dos años, ampliarla a ministros, subsecretarios y jefes de servicio, e incorporar también las asesorías.

Cordero respondió horas más tarde en entrevista con 24 Horas, aunque evitó polemizar.

“He vuelto a mi vida profesional y académica. Mi vida académica nunca la interrumpí siendo ministro”, afirmó, y sostuvo que se sintió “honrado” con los tres cargos que le encomendó Boric.

Consultado por un eventual interés político, fue categórico: “Lo mío es el derecho, siempre ha sido el derecho, y seguiría siendo el derecho”.

Las críticas de Martínez y Yeomans no cayeron bien en el Socialismo Democrático, sector con el que Cordero mantiene cercanía, particularmente en el PS.

La molestia se sumó, además, a una semana ya tensa para la centroizquierda oficialista, luego de que Boric cuestionara —en la presentación del libro La resaca, de Eugenio Tironi— la tesis de que Carolina Tohá llegó a “salvar los muebles” de su gobierno tras el plebiscito de septiembre de 2022.

El entonces mandatario reivindicó, en cambio, una conducción compartida con Tohá y la entonces vocera Camila Vallejo.

En el Socialismo Democrático, por el contrario, sostienen que fueron Tohá, Elizalde y el propio Cordero quienes le dieron conducción al Ejecutivo en sus momentos más difíciles. Cordero asumió Justicia en enero de 2023, tras la salida de Marcela Ríos por la crisis de los indultos, y llegó después a la Subsecretaría del Interior en octubre de 2024, cuando Manuel Monsalve renunció en medio de una denuncia por abuso sexual, bajo el mando de Tohá.

Elizalde, por su parte, asumió la Segpres en abril de 2023 —el tercero en ocupar esa cartera tras el complejo paso de Giorgio Jackson y la salida por licencia médica de Ana Lya Uriarte— y más tarde reemplazó a la propia Tohá en el Interior, en marzo de 2025.

El fin de semana, Martínez y Yeomans dirimirán en las urnas la conducción del Frente Amplio, proceso que ambas candidatas han usado para marcar distancia con el tono más moderado que adoptó el gobierno de Boric tras el primer fracaso constitucional.

Las críticas a Cordero, sin embargo, terminaron por tensionar la relación con el sector con el que el FA gobernó durante cuatro años y con el que todavía negocia el respaldo a la agenda legislativa del oficialismo.