Cadem: Sebastián Sichel y Tomás Vodanovic son los políticos mejor evaluados por la ciudadanía

El alcalde de Ñuñoa es la figura política que concita menor rechazo por parte de la ciudadanía, con solo un 27%.

Los alcaldes de Ñuñoa y Maipú, Sebastián Sichel y Tomás Vodanovic, respectivamente, son los políticos mejor evaluados por la ciudadanía, de acuerdo con los resultados de la última Encuesta Cadem.

Ambos jefes comunales recibieron un apoyo del 60% por parte de los consultados, lo que en el caso de Sichel representa un alza de un punto, mientras que en el de Vodanovic una baja de cinco puntos.

A continuación se situaron los alcaldes de Santiago, Mario Desbordes, y de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, los dos con un 51% de respado, lo que representó una caída de dos puntos para el primero y de cuatro para la segunda.

Cadem también establece que Sichel concita el menor rechazo

Además, el sondeo de Cadem mostró que Sebastián Sichel es la figura política que concita menor rechazo por parte de la ciudadanía, con solo un 27%, mientras que en el caso de Tomás Vodanovic este ítem llega al 31 por ciento.

El quinto lugar en la mejor evaluación ciudadana lo ocupa el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, con un 50% y solo 29 por ciento de rechazo, mientras que la sexta posición corresponde a la expresidenta Michelle Bachelet, con un 48% de apoyo un 56 por ciento de rechazo.

Entre los diez políticos que recibieron las mejores evaluaciones por parte de los consultados, el expresidente Gabriel Boric es el único que muestra una peor valoración, con 46% de opinión positiva y un 48 por ciento negativa.