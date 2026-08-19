El cargo que asumió el hermano del expresidente Boric en la empresa de capitales chinos CGE

Simón Boric lleva casi dos meses en su nuevo trabajo, luego de que a mediados de junio concluyó su vínculo de 12 años con la Universidad de Chile.

INSTAGRAM.

Casi dos meses en su cargo en la Compañía General de Electricidad S.A. (CGE) cumplió Simón Boric, hermano menor del expresidente Gabriel Boric, tras dejar su trabajo de 12 años en la Universidad de Chile.

Se trata de una de las principales distribuidoras de electricidad en el país, que desde hace cinco años es controlada por la empresa estatal china State Grid Corporation of China (SGCC).

En su directorio participa el exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, y lo integran también Futao Huang y Shan Jingfu, además de su presidente, Yan Dai.

El cargo de Simón Boric en la CGE

De acuerdo con lo informado por Ex-Ante, el periodista es responsable de un equipo de seis personas al interior de la empresa, gracias a su cargo de gerente de comunicaciones e integración cultural de CGE.

Entre las tareas que debe desempeñar el hermano del expresidente Boric se encuentra la de relación con las divisiones regionales de la empresa y vínculos con colegios y escuelas de ingeniería eléctrica de centros de educación superior, con el propósito de atraer talentos.

Según reportó el citado medio, debido a los temporales en la zona centro sur del país, Simón Boric se trasladó a la Región del Maule para observar el trabajo de la CGE en terreno.

En ese contexto, tomó parte en la reunión en la que la alcaldesa de Pullehue, María Luz Reyes, abordó junto a representantes de la distribuidora de electricidad las medidas para mejorar la respuesta ante eventuales futuras contingencias, según detalló un comunicado del municipio.

Respecto de su labor al interior de la compañía, también está a cargo de la difusión de historias sobre la empresa y el manejo de situaciones de emergencia desde el punto de vista comunicacional.

En cuanto a su llegada a la CGE, Ex-Ante indicó que excompañeros de trabajo del hermano del exmandatario aseveraron que lo hizo a través de concurso.