Boric rechaza reforma de seguridad de Kast y apunta a “limitación de libertades que no se había visto”

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El expresidente Gabriel Boric llamó a establecer una oposición “clara y firme” a la propuesta para crear un nuevo estado de excepción constitucional, en el marco de la reforma constitucional de seguridad que impulsa el presidente José Antonio Kast.

Boric abordó el tema en la Región de Magallanes, donde la noche del martes presentó el libro La montaña rusa, de su exministro de Hacienda, Mario Marcel.

En la oportunidad, el exjefe de Estado realizó una autocrítica a su gestión y asumió que “faltó un diseño más abarcador de las experiencias”.

También reconoció como un error suyo y de su sector el apoyo a los retiros de fondos previsionales, pese a las advertencias sobre sus negativos efectos sobre la economía.

Las críticas de Boric al proyecto de seguridad de Kast

Al abordar la propuesta de seguridad que impulsa José Antonio Kast y, en particular, la idea de crear un nuevo estado de excepción constitucional, Gabriel Boric dijo que “espero que haya una oposición franca, respetuosa, pero abierta, clara y firme respecto de esta reforma constitucional que quiere instaurar un estado de sitio de 240 días con la atribución exclusiva del Presidente”.

En esa línea, el exmandatario manifestó que se trata de “una limitación de libertades que no se había visto. Inédita“.

También aprovechó para señalar que, para él, la megarreforma económica del Gobierno es “tremendamente regresiva”, la calificó como una “tremenda irresponsabilidad en materia fiscal” y aseveró que “tocará, en el futuro, a otros tratar de solucionarlo”.