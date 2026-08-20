Canciller en China llama a empresarios a “elegir Chile” y destaca nuevas condiciones para invertir

La actividad se desarrolló durante su visita oficial al país asiático y tuvo como eje la iniciativa Choose Chile, orientada a fortalecer la llegada de capitales y ampliar los vínculos comerciales.

El canciller, Francisco Pérez Mackenna, encabezó este jueves una reunión con representantes de importantes empresas en China, instancia en la que presentó a Chile como un destino atractivo para nuevos proyectos de inversión.

La actividad se desarrolló durante su visita oficial al país asiático y tuvo como eje la iniciativa Choose Chile, orientada a fortalecer la llegada de capitales y ampliar los vínculos comerciales.

Ante ejecutivos de áreas como minería, energía, infraestructura, agroindustria, telecomunicaciones, electromovilidad, comercio electrónico y servicios financieros, el canciller expuso las modificaciones tributarias y regulatorias impulsadas recientemente.

Entre ellas mencionó la reducción del impuesto a las utilidades empresariales desde 27% a 23%, junto con mecanismos de estabilidad tributaria por hasta 10 años para inversiones superiores a US$50 millones y de hasta 20 años para proyectos que superen los US$350 millones. También destacó la disminución del período para invalidar permisos sectoriales, que pasaría de dos años a seis meses. “Choose Chile es una invitación: identificar oportunidades y abrir puertas”, sostuvo Pérez Mackenna.

Durante su intervención, el secretario de Estado también puso en relieve la importancia de China para la economía chilena. Según las cifras entregadas, el intercambio comercial entre ambos países aumentó cerca de 15% durante el último año, alcanzando aproximadamente US$67.000 millones, equivalente a más de un tercio del comercio exterior de Chile. A esto se suma una inversión china acumulada cercana a los US$4.000 millones. “Eso ocurrió porque hubo confianza mucho antes de que hubiera comercio”, afirmó el canciller, al destacar que China lleva más de 15 años como principal socio comercial de Chile.