Canciller Pérez Mackenna al pizarrón: oposición analiza interpelación y expertos acusan “falta de experiencia” diplomática

La actuación del titular de RREE está en la mira del Congreso y de expertos, dado su manejo para hacer frente a los aranceles de EEUU y su reciente visita a China.

La figura del canciller Francisco Pérez Mackenna está en entredicho por su actuación para hacer frente a los aranceles interpuestos por Estados Unidos, donde los principales argumentos en su contra apuntan a su “falta de experiencia” diplomática.

Es por esto que parlamentarios de oposición citaron al secretario de Estado a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para que explique las implicancias jurídicas de la participación de Chile en la instancia creada por Donald Trump, Escudo de las Américas.

El diputado Nelson Venegas (PS), parte de la instancia parlamentaria, dejó ver que la oposición analiza una interpelación a Pérez Mackenna, si sus respuestas no son satisfactorias.

“Junto con el diputado Gonzalo Winter hemos solicitado a la Comisión de Relaciones Exteriores la comparecencia del canciller Pérez Mackenna. La situación que se está viviendo en términos internacionales creo ya no da para más. Hay demasiados hechos que ameritan la concurrencia y la explicación respecto de cuestiones que son determinantes”, declaró Venegas.

El parlamentario cuestionó especialmente la relación que el Ejecutivo ha establecido con potencias extranjeras como Estados Unidos y advirtió sobre una eventual pérdida de autonomía en las decisiones internacionales del país.

“Esto es grave, esto ya es prácticamente una subyugación respecto de lo que es una potencia extranjera. Está bien que Chile sea un país pequeño, pero no es admisible los grados de pérdida de soberanía que hoy día se están demostrando con muchas decisiones políticas que está teniendo este Gobierno a través de su Ministro de Relaciones Exteriores”, sostuvo.

Esta postura fue respaldada por su par del Frente Amplio, Gonzalo Winter: “El canciller viaja a Estados Unidos y declara que es nuestro principal socio estratégico. ¿Y qué hablan de los aranceles? No fue tema. Todo eso es un giro fundamental en la diplomacia chilena; va en función de la subyugación. Ese cambio es algo que tiene que explicar el canciller Pérez Mackenna a la sociedad chilena”.

Expertos cuestionan “falta de experiencia” de Pérez Mackenna

Pero la mirada crítica a la figura del ministro Francisco Pérez Mackenna también es compartida por los expertos, como el ex canciller Mariano Fernández, quien apeló a la “inexperiencia” del secretario del Estado, en especial respecto a la relación con la Casa Blanca.

“Dos cosas de la gente que no tiene ninguna experiencia en diplomacia: declaró esto del máximo socio estratégico y, luego, el socio estratégico, sin que le diga nada, le aplica este arancel”, indicó Fernández a radio Biobío.

A los cuestionamientos también se sumó la abogada experta en Derecho Internacional, Paz Zárate, quien a propósito de la gira de Pérez Mackenna por China, hizo hincapié en las declaraciones del titular del Minrel sobre la labor de la embajada chilena en la búsqueda de oportunidades para exportaciones, como parte de la campaña Choose Chile.

“Una embajada no es sucursal comercial. Ninguna -ni en China ni otro país- está 100% dedicada a conseguir mejores condiciones para exportadores. Canciller Pérez no sabe en qué consiste la política exterior —ni que un eslogan comercial, sin planificación detrás, sirve 0”, precisó.

Zárate puntualizó que “el ministro (Pérez Mackenna) está perdido acerca de cuál es su labor, reduciendo las relaciones exteriores a lo comercial, y creyendo que lo suyo es vender un producto cualquiera”.