Caídas de carteles, postes y árboles: los estragos que está causando el viento en la RM

En Vitacura, el desplome de un árbol botó cinco postes, uno de los cuales cayó sobre un vehículo que transitaba por el sector.

AGENCIA UNO.

Las fuertes ráfagas de viento registradas en la Región Metropolitana durante esta jornada causaron varias caídas de árboles, y en uno de los casos se registró el desplome de cinco postes en la comuna de Vitacura, uno de los cuales cayó sobre un vehículo que transitaba por el sector de Vía Roja con Gran Vía.

De acuerdo con lo informado por Bomberos, el automóvil recibió el impacto de un transformador, lo que provocó que el conductor quedara atrapado en su interior.

El comisario de la 37° Comisaría de Carabineros de Vitacura, teniente coronel Rodrigo Silva, señaló que el accidente “fue el producto del arrastre de los cables de un poste que provocó la caída de otros cinco postes, y uno de los cuales cayó sobre una camioneta que circulaba aquí por la avenida, quedando atrapado su conductor”.

Bomberos logró sacarlo con lesiones aparentemente leves, por eso que fue trasladado a un centro asistencial para constatar las lesiones, añadió el comisario.

Por otra parte, Transporte Informa reportó que se restringió la pista de los buses en la Avenida Las Condes al poniente, entre San Francisco de Asís y San Damián, “debido a peligro de caída de gigantografía publicitaria inclinada tras ráfagas de viento“, la que no estaba enterrada en el terreno, sino que tenía varios bloques de cemento en su base.

Caídas de árboles en la Región Metropolitana

El caso ocurrido en Vitacura se sumó a las caídas de otros árboles registrados esta jornada en diversas comunas de la Región Metropolitana, producto de las ráfagas de viento.

Así, en avenida Vicuña Mackenna con Escuela Agrícola, en las cercanías de la estación Metro Camino Agrícola, un árbol cayó sobre un motorista.

Según se reportó, no hubo personas lesionadas, pero el hecho sí obligó a interrumpir el tránsito en el sector.

Junto a los anteriores casos, también se reportó la caída de otro árbol en la avenida Las Condes con Estoril, en la comuna de Las Condes.