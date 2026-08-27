Las exigencias del PNL ante reforma de seguridad y los cuatro cambios constitucionales que proponen

El Partido Nacional Libertario rechazó nuevo estado de excepción y volvió a presionar por indultos a uniformados.

El Partido Nacional Libertario (PNL) elevó la presión sobre el Gobierno de José Antonio Kast por la reforma constitucional de seguridad que impulsa y lo emplazó a “reorientar su iniciativa”.

Por medio de una declaración pública, la colectividad calificó el proyecto como “redundante, ineficaz y parcialmente insuficiente”. Entre sus principales reparos incluyó la creación de un nuevo estado de excepción y exigió indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social.

El PNL vuelve a presionar por indultos a uniformados en el marco del debate por reforma de seguridad

“Resulta ineludible y urgente indultar a los funcionarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad y de las Fuerzas Armadas” que, de acuerdo con el documento, actuaron para contener “la insurrección de octubre de 2019 que buscó poner término de manera ilegítima al gobierno democráticamente electo”.

El PNL argumenta que mantener estos procesos genera un efecto negativo sobre las instituciones encargadas del orden público.

A juicio del partido, la falta de una medida de este tipo provoca un “legítimo temor a ser condenados por el propio Estado que se las encomienda”.

Por otro lado, los nacional libertarios también apuntaron al nuevo estado de excepción que plantea la propuesta del Ejecutivo.

La colectividad sostiene que esta figura “no aporta nuevas herramientas para el combate del crimen organizado y el narcotráfico”. Además, cuestiona que entregue al Ejecutivo nuevas facultades para limitar libertades fundamentales. Según el partido, esas atribuciones podrían aplicarse en situaciones que ya cuentan con herramientas bajo el actual Estado de Emergencia.

Sumado a ello, ponen en tela de juicio la posibilidad de suspender determinadas garantías durante 120 días prorrogables sin intervención del Congreso, lo que para ellos es “inaceptable”.

La colectividad también pide revisar las atribuciones relacionadas con la interceptación de comunicaciones y la requisición de bienes. Su argumento es que las facultades no estarían suficientemente delimitadas y podrían afectar a personas que no tienen relación con los delitos investigados.

Las reformas constitucionales que propone el PNL

A través de la declaración, el partido también propone realizar una serie de cambios constitucionales.

La primera propuesta busca establecer expresamente la supremacía de la Constitución sobre tratados, sentencias y resoluciones de tribunales u organismos extranjeros.

La segunda apunta a incorporar al fiscal nacional y a los fiscales regionales entre las autoridades que pueden enfrentar una acusación constitucional.

En tercer lugar, el partido propone recuperar los quórums que existían antes de las modificaciones legales de 2022 y 2023 para reformar la Constitución y sus leyes interpretativas. También plantea aplicar esos quórums a la aprobación, modificación o derogación de leyes orgánicas constitucionales.

La cuarta propuesta aborda la situación de los inmigrantes en condición irregular. El PNL busca incorporar a la Constitución restricciones relacionadas con su libertad de movimiento, acceso al empleo formal y beneficios financiados con recursos estatales. Aquí, plantean que estas personas podrían acceder únicamente a prestaciones asociadas al “núcleo de la dignidad humana”, como el derecho a la vida, la integridad física, las garantías del debido proceso y la atención médica o asistencial de urgencia.

El partido también cuestionó que el proyecto incorpore el concepto de “seguridad pública” en el artículo 1° de la Constitución. A su juicio, esa modificación resulta redundante porque el texto vigente ya establece el deber del Estado de proteger a la población y a la familia.

Pese a todos sus reparos, el PNL mantiene abierta la puerta a respaldar una reforma constitucional, asegurando que “apoya, en general, la necesidad de una reforma constitucional para fortalecer el sistema de seguridad pública y permitir la colaboración de las Fuerzas Armadas en dicha tarea”.