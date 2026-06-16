¿Cerrar el Parque Forestal o proteger la Fuente Alemana?: la respuesta del Consejo de Monumentos al alcalde Desbordes

El organismo explicó en qué se encuentra la solicitud del alcalde respecto de la situación del Parque Forestal y la Fuente Alemana.

El Consejo de Monumentos Nacionales abordó la molestia del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, luego de que se negaran a instalar una reja que protegiera la Fuente Alemana de actos vandálicos, sin argumento alguno.

El jefe comunal cuestionó que “creen que no es conveniente, porque a ellos no les gusta. No hay un argumento. Es no nos parece que nos ponga reja, debe buscar una solución que brinde seguridad, pero no saben cuál”, por lo que propuso eliminar la entidad.

El Consejo aseguró que respondió en “tiempo y forma” a todos los requerimientos que ha presentado el alcalde, tanto de dicha reja, como del cierre perimetral del Parque Forestal, el que ingresó en marzo de 2026.

Tras la sesión del pasado 22 de abril, agregaron, el día 24 en un oficio remitido a la Dirección de Obras Públicas, solicitaron a la Municipalidad de Santiago “el envío del proyecto final, con sus planos y especificaciones técnicas“.

“También pidió conocer la opinión de la comunidad, representada a través del Consejo Asesor del Parque Forestal, el único de su tipo que cuenta con un plan de manejo y lineamientos de intervención construido, en conjunto, entre el municipio, los vecinos y el Consejo de Monumentos Nacionales”, agregaron.

Con respecto a la actual controversia, ese mismo 22 de abril se evaluó “la solicitud del alcalde de Santiago de aclarar los fundamentos del CMN para no autorizar de inmediato una propuesta de cierre perimetral del Monumento Público Fuente Alemana, situación que, según explicó el director de Obras Municipales, quedaría superada debido a la presentación de la segunda propuesta, que busca cerrar todo el parque“.

“Por ello, se ofició al señor alcalde, mediante Ord. CMN N° 2803 del 29 de mayo de 2026, solicitando que confirme y aclare lo indicado por el director de Obras Municipales, respecto de si la solicitud de enrejar el Monumento Público Fuente Alemana, presentado en octubre de 2025, sigue o no vigente”, señaló el Consejo, consignó Emol.