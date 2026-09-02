“Haga su pega”: Jara emplaza a Kast tras ser aludida en discusión por reforma de seguridad

El mandatario aseguró esta mañana que la excandidata no habría presentado un proyecto como este y la acusó de favorecer la migración irregular.

La discusión por la reforma constitucional de seguridad terminó por incluir a la excandidata presidencial Jeannette Jara (PC), luego de que desde el Partido Republicano reconocieran que no le darían el visto bueno a este proyecto si hubiese emanado de ella.

El presidente José Antonio Kast se unió a la discusión al ser consultado por este hipotético escenario. “Lo primero es decir que nunca habrían estado en esa situación, porque alguien como Jeannette Jara jamás habría presentado una situación como esta“, dijo esta mañana.

“¿Quién favorecía el ingreso a la migración irregular? El sector de Jeannette Jara. Miremos la reforma refundacional que se levantaba durante los primeros meses del gobierno de Gabriel Boric. No había equilibrio de los poderes, había una denostación hacia la autoridad policial. Las leyes que se aprobaron en beneficio de la acción policial no fueron por iniciativa propia de quienes mandaban, fue porque había una demanda ciudadana muy alta de seguridad que sigue existiendo hasta el día de hoy”, añadió.

Si bien hasta ahora Jara se había limitado a responder al Partido Republicano mediante una breve publicación en X, luego de la interpelación de Kast lo emplazó por esta misma vía. “Levante el secreto bancario será mejor”, dijo, esgrimiendo una de las medidas que la oposición pretende que se incluya en la estrategia para el combate al crimen organizado.

“Deje de descartarse conmigo y haga su pega. La pega que prometió en campaña: seguridad y control migratorio. ¿O quedó muy cansado después bajarle los impuestos a los más ricos?”, cerró.