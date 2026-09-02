¿Lluvia en Santiago en Fiestas Patrias? el pronóstico del tiempo para la semana del 18 de septiembre

Las proyecciones indican lluvia “sobre lo normal” para la semana de Fiestas Patrias en 10 regiones. Revisa todos los detalles.

A dos semanas para que se celebren las Fiestas Patrias, surge una de las preguntas más habituales, la cual tiene que ver sobre si habrá lluvia en la semana del 18 de septiembre.

Bajo este contexto, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, detalló que existen condiciones que apuntan a una mayor probabilidad de precipitaciones entre el 15 y 20 de septiembre.

De acuerdo al profesional, el clima va a ser primaveral hasta el 14 de septiembre, donde la situación cambiaría al avanzar a la segunda mitad del mes. Estadísticamente, los días 17, 18 y 19 tienen una probabilidad de 24% de registrar precipitaciones en Santiago, considerando los años Niño, neutros y La Niña.

Bajo este registro, aproximadamente uno de cada cuatro años presenta lluvia en alguno de esos tres días.

¿Habrá lluvia en Santiago durante Fiestas Patrias? Las regiones que tendrán precipitaciones “sobre lo normal”

Respecto a las condiciones que se observan para después del 15 de septiembre, Leyton sostuvo que existe un centro de baja presión frente a la zona centro-sur, con una tendencia de desplazamiento hacia el norte, lo que podría llevarlo hacia la zona central.

Ante esto, el meteorólogo explicó: “La probabilidad, yo creo que al menos es de un 40%, es decir, se duplica por la enorme cantidad de vapor de agua disponible que hay, no solamente del Pacífico intratropical, sino que frente a la zona central y centro sur del océano Pacífico”.

De esta forma, la proyección apunta a una mayor posibilidad de precipitaciones entre el 15 y el 20 del mes patrio.

En esa misma línea, desde Meteored señalan que el modelo ECMWF también anticipa “abundantes lluvias” para esa semana, en al menos 10 regiones.

En concreto, habría lluvia “sobre lo normal” en las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía.

Este fenómeno podrían ser provocados por sistemas frontales con ríos atmosféricos, o también bajas segregadas.