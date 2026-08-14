El gesto del ministro José García Ruminot (RN) en medio del cáncer que enfrenta Camilo Escalona (PS)

El dirigente socialista atraviesa un cáncer de próstata y su partido decidió reunir fondos de apoyo a su tratamiento.

El Partido Socialista organizó un encuentro en la tarde del jueves para reunir fondos en apoyo de su secretario general y dirigente de larga data Camilo Escalona, quien se encuentra atravesando un cáncer de próstata.

Escalona, según él mismo relató en abril de este año a La Tercera, siguió por un tiempo en sus labores al interior del partido después de ser diagnosticado en 2024. Meses después, Arturo Barrios asumió de forma subrogante sus labores.

Desde entonces, Escalona ha tenido contadas apariciones públicas. A fines de abril dejó de escribir su columna semanal en Cooperativa. A mediados de junio, agradeció mediante un video los saludos que le dejaron cercanos en su cumpleaños y llamó a “constituir una sólida hermandad de militantes socialistas que se mueven con el propósito de avanzar hacia una sociedad más justa”.

Un mes después instó nuevamente a la unidad entre socialistas “para frenar la regresión autoritaria del gobierno de la ultraderecha chilena” y a no “olvidar las lecciones del pasado, que no están lejanas”.

Ayer durante la actividad de recaudación de fondos para Escalona —cuya adhesión mínima para participar era de $50 mil— uno de los presentes llamó la atención entre los militantes. Era el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), quien coincidió por tres periodos con Escalona en el Congreso.

“En un gesto democrático y humano digno del mayor reconocimiento, ayer el ministro José García Ruminot participó del homenaje a Camilo Escalona para dar testimonio de trabajo juntos en política y de la vocación de servicio público y social del líder socialista. Esas son las cosas que engrandecen a un país”, destacó la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente (PS).