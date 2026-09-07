Qué día de esta semana regresaría la lluvia a Santiago: cuántos milímetros se anticipan

Las precipitaciones se registrarían como consecuencia de la llegada de una vaguada en altura a la zona centrosur del país.

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A la llegada de una vaguada en altura a la Región Metropolitana se atribuyó la posibilidad de que la lluvia regrese esta semana a Santiago, una opción que avalan los pronósticos de diversas entidades.

De acuerdo con las proyecciones del Centro Meteorológico Noruego, la Región Metropolitana experimentará un evento de lluvia débil pero prolongado.

Por su parte, Meteored anticipó que las precipitaciones también podrían alcanzar de manera marginal algunos valles de las regiones de Valparaíso y O’Higgins.

Qué día de esta semana regresaría la lluvia a Santiago

Desde esta última entidad se apuntó que el inicio de la semana continuará bajo condiciones relativamente estables, pero la situación comenzaría a cambiar a partir del miércoles.

Aquello, debido a que, según Meteored, una vaguada en altura avanzaría sobre el centro y sur del país, acompañada por aire frío en niveles medios y una circulación ciclónica asociada a una baja presión frente a Chile central.

Lo anterior provocaría desde el miércoles los primeros chubascos débiles en diversos puntos de la cuenca de Santiago, acumulando un total aproximado de 2,4 milímetros de agua caída, pronosticó el Centro Meteorológico Noruego.

El punto máximo de este evento ocurriría entre jueves y viernes, cuando las precipitaciones podrían dejar hasta 3,6 milímetros sobre la capital.

En su último pronóstico, Meteored indicó que el modelo europeo proyecta actualmente una posibilidad de lluvias superior al 70% para el jueves en Santiago.