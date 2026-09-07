PDG califica contratación de estudiante de 19 años en Interior como “emblema del pituto”

En ese contexto, la diputada Lilian Betancurt recordó que la bancada presentó un proyecto para establecer al menos tres años de experiencia en cargos de asesoría pública.

La bancada de diputados PDG calificó como “el emblema del pituto” la contratación de Cristóbal Soto, estudiante de 19 años que cursa primer año de Periodismo, quien presta servicios a honorarios en el Ministerio del Interior por $1,9 millones mensuales.

Los parlamentarios aclararon que el cuestionamiento no apunta a su edad, sino “a los criterios de mérito, experiencia y selección utilizados para justificar una remuneración de ese nivel con recursos públicos”.

El diputado Juan Marcelo Valenzuela sostuvo que “esto es prácticamente el emblema del pituto. Estamos hablando de un estudiante de primer año que tiene un sueldo de un millón nueve. ¿Cuántos de los chilenos de primer año logran tener ese sueldo? No estamos cuestionando que un joven trabaje, sino que el Estado tiene que explicar con qué criterio se contrata y se fijan estas remuneraciones”.

“Cuando hablamos de cuidar las lucas públicas, hablamos de que cada peso que sale del bolsillo de los chilenos tenga una justificación clara y responda al mérito, la experiencia y las necesidades reales del país”, agregó.

El caso se suma a otras contrataciones conocidas recientemente en reparticiones como el Servicio Nacional de Migraciones o el Ministerio de Justicia, las que también han abierto cuestionamientos respecto de la experiencia considerada, los requisitos exigidos o las remuneraciones asignadas.

En ese contexto, la diputada Lilian Betancurt recordó que la bancada PDG presentó un proyecto para establecer al menos tres años de experiencia en cargos de asesoría pública.

“Hoy conocemos un nuevo caso de una persona contratada por el Gobierno sin contar con la experiencia que debiera exigirse para determinadas funciones dentro del Estado. Precisamente por situaciones como esta presentamos este proyecto. No estamos en contra de los jóvenes, estamos en contra de los pitutos y de contrataciones sin estándares claros. En el Estado deben primar el mérito, la experiencia y la idoneidad”, afirmó.