“Se acabó el cable chino”: embajador de EEUU da por finalizado proyecto entre Chile y China

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, manifestó este miércoles que, según su parecer, el proyecto del cable submarino que uniría Chile con China no se concretará.

El diplomático norteamericano se refirió al tema tras la investidura del Presidente José Antonio Kast, oportunidad en que sostuvo que, a su juicio, ese proyecto “ya se acabó“.

“Yo creo que el cable chino ya se acabó. No creo que vaya a seguir, pero vamos a ver“, recalcó Brandon Judd.

En la oportunidad, el diplomático explicó el motivo por el cual su país está preocupado por el tema, en concreto porque “cuando nosotros compartimos información e inteligencia, tenemos que saber que toda la inteligencia que compartimos será guardada, y con el cable chino no puede ser“.

El proyecto del cable submarino lo impulsó inicialmente Chile y contó con el interés de empresas chinas, pero luego de que el gobierno de Estados Unido se enteró del tema presionó para que se le pusiera fin, para lo cual incluso sancionó a autoridades chilenas, como el ex ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

Judd y el cable chino: Kast “va a resguardar la soberanía de Chile”

Pese a sus dichos, Judd aseveró que “no estamos en medio de nadie”, y manifestó que “el presidente Kast va a resguardar la soberanía de Chile. Entonces sabemos que vamos a poder trabajar con él” en tema como el cable chino.

Respecto del cambio de mando, el representante diplomático sostuvo que “vamos a trabajar con los que elige el pueblo chileno”.

“Pero ahora tenemos una persona que es muy humilde, pero es fuerte, y siempre está pensando en lo que es mejor para el pueblo chileno. Y cuando trabajamos con personas con eso, por lo general, las cosas salen bien. Y él quiere lo mejor por Chile”, recalcó sobre José Antonio Kast.