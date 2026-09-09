Más de 100 empresas ofrecerán empleos y prácticas: revisa cómo participar en la feria virtual

Entre el 7 y el 9 de octubre se realizará la sexta edición de la Feria Laboral y Emprendimiento (FLyE) 2026, instancia que reunirá a más de 100 empresas y permitirá acceder a oportunidades de trabajo, prácticas profesionales y alternativas de formación en emprendimiento.



De acuerdo a los organziadores, el encuentro será completamente virtual y gratuito, y estará dirigido a estudiantes, profesionales, técnicas y técnicos de distintas zonas del país.

Para participar, las personas interesadas deberán completar su inscripción con sus datos personales en ESTE LINK.

La actividad es impulsada por la Universidad de Concepción junto a la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad del Bío-Bío, Universidad Técnica Federico Santa María, Instituto Profesional Virginio Gómez y Centro de Formación Técnica Lota-Arauco, con apoyo de IncubaUdeC.

Entre las herramientas disponibles este año destaca la posibilidad de elaborar currículums mediante inteligencia artificial, con hasta cinco perfiles en distintos formatos y adaptaciones según el cargo al que se quiera postular.

Asimismo, los participantes podrán realizar test psicométricos confidenciales para conocer aspectos relacionados con su personalidad, intereses, motivaciones y formas de comportamiento.

La feria contará con cuatro espacios que son el Pabellón Laboral, Pabellón Tech, Pabellón de Emprendimiento y Pabellón Agroindustrial. Este último será una de las incorporaciones de la versión 2026 y buscará conectar a estudiantes y profesionales con oportunidades vinculadas a un área relevante para las regiones del Biobío y Ñuble.

Las empresas, en tanto, podrán publicar vacantes, entregar información sobre sus procesos y contactar directamente a potenciales candidatos.

La convocatoria toma como antecedente los resultados de la edición 2025, que registró 11.308 usuarios, 162 empresas participantes y 9.833 postulaciones. Además, 28 emprendimientos exhibieron sus iniciativas, correspondientes a 94 productos y nueve servicios.