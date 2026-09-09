Cenco malls inaugura Auto City e ingresa al negocio automotriz

El espacio cuenta con más de 11 mil metros cuadrados y reúne a más de 25 marcas en donde se podrá comparar modelos de distintos segmentos —ciudad, familiares, a combustión, híbridos y eléctricos— sin salir del centro comercial.

Elegir un auto suele implicar recorrer concesionarios repartidos por la ciudad, en horarios acotados y muchas veces con cita previa. Auto City ordena ese recorrido en un solo lugar: más de 11.000 m² y más de 25 marcas automotrices, distribuidas entre los malls Cenco Costanera y Cenco Florida.

El espacio abrió el jueves 3 de septiembre y sus cifras lo ubican entre los principales de su tipo dentro de un mall en Chile. Para Cenco Malls, operador de ambos centros comerciales, implica además entrar a una categoría de negocio en la que no operaba.

Distintos segmentos, un mismo recorrido

La oferta va desde vehículos de ciudad hasta modelos familiares, y permite comparar alternativas de varias marcas sin cambiar de dirección. Junto a los modelos a combustión hay opciones electrificadas —híbridas, híbridas enchufables, de rango extendido y 100% eléctricas— de marcas como Suzuki, Mazda, GWM, Haval, Avatr, Deepal, Changan, DFSK y Subaru, reunidas en un espacio a cargo de Anfruns Motors.

El formato instala la búsqueda de un vehículo frente a un público que llegó al mall por otro motivo, en horarios de centro comercial y sin cita previa.

Sebastián Bellocchio, gerente general de Cenco Malls, señaló que con Auto City “estamos incorporando una nueva categoría a nuestro ecosistema de centros comerciales para ofrecer una experiencia más simple, cómoda y cercana a quienes buscan un vehículo”.

Una compra que deja de ser una salida aparte

Auto City convive con la oferta de retail, gastronomía, entretención y servicios que ya tienen ambos malls. La búsqueda de un auto deja de ser una salida planificada por separado y pasa a ocurrir dentro de un panorama que la persona ya tenía.

El formato queda operativo en Cenco Costanera y Cenco Florida.