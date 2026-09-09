“Se cierra un ciclo”: Orrego celebra fallo del Tricel y deja atrás más de un año de imputaciones

El gobernador envió un claro mensaje contra sus opositores: “Si quieren gobernar la Región Metropolitana van a tener que ganar elecciones en la urna y no llegar por secretariado”.

El gobernador metropolitano Claudio Orrego encabezó un punto de prensa a raíz del fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que desechó los requerimientos presentados por consejeros regionales republicanos y de la UDI con el que buscaban destituirlo.

En ellos acusaron al exDC de faltas a la probidad y el hecho de que el organismo decidiera dejar la causa “en estudio” no auguraba un buen escenario. Pero este martes, tras votación, finalmente optaron por desestimar la arremetida opositora.

Con la decisión del Tricel, el gobernador Orrego cierra el último flanco que mantenía abierto y se suma a una serie de victorias de los últimos meses: en febrero la Corte de Apelaciones rechazó su desafuero y en junio, el Séptimo Juzgado de Garantía dictó su sobreseimiento del caso ProCultura a raíz de lo anterior.

Recientemente, además, el Servel desestimó continuar con la investigación en su contra por presunto uso irregular de dineros de la Gobernación.

“Intentaron dañarme como persona”

A raíz de lo anterior, Orrego tenía motivos para celebrar. En el punto de prensa, señaló que “con el fallo de ayer se cierra un ciclo que partió hace más de un año y medio, con acusaciones absolutamente falsas e intencionadas políticamente de parte de un grupo de consejeros regionales del Partido Republicano y la UDI”.

“También por lo de ayer se suman diez instituciones del Estado, autónomas e independientes, que de manera categórica han señalado lo que nosotros venimos diciendo desde el día uno: que siempre hemos cumplido nuestras obligaciones con estricto apego al Estado de derecho, la probidad y, por supuesto, lo que establece la Constitución y las leyes”, agregó.

Por lo mismo, recalcó que “en política no todo vale. Yo no le deseo a mis adversarios que vivan lo que nosotros hemos vivido este año y medio. Tenemos que terminar con esto de judicializar la política“.

“Les quiero decir fuerte y claro que si quieren gobernar la Región Metropolitana van a tener que ganar elecciones en la urna y no llegar por secretariado. Intentaron sacarme de la política y dañarme a mí como persona, pero lograron algo mucho más grave que fue dañar la reputación de una institución noble como el Gobierno Regional compuesta por funcionarios de carrera que hacen un tremendo trabajo. Y lo más grave, lograron dañar la confianza que es la base de la democracia”, remató.