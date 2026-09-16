Canciller reiteró que el Gobierno no respaldará la candidatura de Bachelet a la ONU: “Es un tema cerrado”

El ministro Francisco Pérez Mackenna se refirió al tema pocos días antes de que se produzca la tercera consulta informal con los candidatos a la Secretaría General.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

A pocos días de la tercera consulta informal en que los candidatos a la Secretaría General de la ONU ante el Consejo de Seguridad, el Gobierno reiteró que no respalda la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet.

Así lo dejó de manifiesto el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, tras asegurar que se trata de “un tema cerrado”.

De acuerdo con lo previsto, la tercera consulta resultará clave para que la exmandataria tome una decisión sobre su permanencia o retiro del proceso a través del cual se elegirá al sucesor del portugués António Guterres a la cabeza del organismo internacional.

En la primera cita ante el Consejo de Seguridad, Michelle Bachelet recibió seis votos de apoyo y cinco de rechazo, con lo que se situó en el cuarto lugar entre los siete candidatos iniciales.

Previo a la segunda consulta informal se sumó una nueva postulante y, tras las respectivas exposiciones, la expresidenta se ubicó séptima entre los ocho candidatos.

Gobierno no respalda la candidatura de Bachelet a la ONU

Previo a la tercera consulta, el canciller Francisco Pérez Mackenna reiteró la decisión del gobierno del presidente José Antonio Kast de tomar distancia de la candidatura de Bachelet a la ONU.

“Este es un tema cerrado para nosotros“, recalcó el secretario de Estado sobre la materia, tras lo cual recordó el motivo por el que el Ejecutivo adoptó esa postura.

“Lo comunicamos en marzo de este año y lo que dijimos fue que no íbamos a estar detrás de esta candidatura por la baja probabilidad que habíamos estimado para que esta llegara a buen término“, manifestó el ministro.