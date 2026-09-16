TC destrabó procesos de remoción en la Corte Suprema: declaró inadmisibles recursos de cuatro jueces

El máximo tribunal del país quedó habilitado para votar la eventual remoción de los jueces Eduardo Fritz, Juan Manuel Gatica, Macarena Bobadilla y Erna Fuentes.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Tribunal Constitucional (TC) dio luz verde a los procesos de remoción de cuatro jueces que lleva adelante la Corte Suprema, tras declarar inadmisibles los requerimientos presentados por los abogados de los magistrados.

De acuerdo con lo resuelto por la Segunda Sala del TC, el máximo tribunal del país quedó habilitado para votar la eventual remoción de los jueces Eduardo Fritz, Juan Manuel Gatica, Macarena Bobadilla y Erna Fuentes.

A los cuatro jueces, junto a otros siete que aún estudia la Suprema, se les cuestiona realizar viajes al extranjero mientras se encontraban con licencia médica.

La resolución de la Corte Suprema ante recursos de los jueces

Ciro Colombara y Aldo Díaz, representantes de los cuatro magistrados, impugnaron principalmente el artículo 41 del Auto Acordado 108-2020 y alegaban vulneración de derechos fundamentales.

Según resolvieron los ministros de la Corte Suprema, en los cuatro requerimientos no se expone con claridad cómo se afectan los derechos de los jueces.

“Del control de constitucionalidad que esta magistratura ejerce en virtud del artículo 93 N°2 de la Carta Fundamental se desprende que la disposición impugnada supone una ejecución directa de las normas que la Constitución establece como reglas para estas materias, como se desprende de los artículos 32 N° 13, 80 y 82, los cuales se desarrollan a través de las distintas fuentes del derecho constitucional que forman parte de nuestro sistema jurídico, como ocurre en este caso a propósito del auto acordado dictado en el ámbito de las facultades de la Corte Suprema”, detalló la resolución a la que accedió La Tercera y que tuvo el voto a favor de María Pía Silva, Marcela Peredo y Raúl Mera, y en contra de Catalina Lagos y Mario Gómez.

Después de que estos cuatro casos hayan quedado despejados, en total van quedando solo siete jueces que están pendientes de que la Suprema delibere su futuro. Se trata de los jueces Daniel Urrutia, María Verónica Arancibia, Jorge Saavedra, María José Salas, Óscar Pacheco, Carlos Jeria y Katrina Chahin.