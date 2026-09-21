Balance de Fiestas Patrias: hubo 20 fallecidos en accidentes de tránsito

Desde el Ministerio de Seguridad informaron que el número de muertes disminuyó un 16,7% en comparación con el año pasado.

En la mañana de este lunes, Carabineros de Chile entregó el último balance de tránsito de estas Fiestas Patrias. El resultado fue de 334 siniestros viales, 385 detenidos por infracciones asociadas a la conducción de vehículos y 20 fallecidos a lo largo del país.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau (REP), acotó en un punto de prensa ofrecido esta mañana que los accidentes de tránsito disminuyeron un 56% este año y que hubo un 16,7% menos de fallecidos en comparación con el año pasado.

Según cifras de la institución policial, en los tres días festivos 378.227 vehículos salieron de la Región Metropolitana. De los 73.776 que fueron fiscalizados, se practicaron 22.614 exámenes, la mayoría (22.242) correspondieron a alcotest y el resto (372) a narcotest.

De los 385 personas detenidas, más de la mitad (205) conducían en estado de ebriedad, 106 bajo la influencia del alcohol, 56 bajo los efectos de las drogas y 18 lo hacían de forma temeraria. Las infracciones más frecuentes correspondieron a exceso de velocidad (1.553), seguidas por situaciones relacionadas al cinturón de seguridad (519) y al sistema de retención infantil (233).

El ministro Arrau especificó que de las 20 personas que fallecieron en accidentes de tránsito, siete estuvieron relacionadas al exceso de velocidad, tres a conductores que no estaban atentos a las condiciones del tránsito y otros tres que conducían bajo la influencia del alcohol. Por otra parte, explicó que hubo 16 víctimas de homicidio entre las 00.00 horas del jueves 17 de septiembre y las 04.00 horas del lunes 21, la misma que el año anterior.