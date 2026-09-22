La Moneda confirma adhesión a Escudo de Las Américas liderado por Donald Trump

La adhesión se da luego de la participación del presidente Kast en la segunda reunión de la instancia creada por el gobernante norteamericano.

AGENCIA UNO

La Moneda, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, anunció que Chile decidió adherir a Escudo de Las Américas, iniciativa internacional liderada por Donald Trump y que plantea combatir al crimen organizado.

En una declaración pública, Cancillería explicó que “la participación en este grupo de coordinación genera beneficios operacionales inmediatos para Chile, como el acceso a información contra el crimen organizado, sistemas de análisis inteligente de datos, capacitación de fuerzas de seguridad como Carabineros de Chile y la PDI, y una mejor coordinación interfronteriza con Argentina, Bolivia y Perú, y con otros países de la región”.

Junto con ello, dejó en claro que “cada Estado actúa de conformidad con sus respectivas obligaciones legales internacionales y nacionales”.

En esta iniciativa también participan Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, y Estados Unidos.

El presidente José Antonio Kast aprovechó su presencia en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU, para ser parte de la segunda reunión del Escudo de Las Américas, organizada por Trump.

En la cita, el mandatario norteamericano expresó que “quiero dejarles saber que los Estados Unidos están detrás de ustedes. Y muchos de ustedes lo saben muy bien porque están aquí”.

“Ha habido un gran cambio en sus países, un gran cambio hacia la derecha. Eso es algo bueno. Pero los líderes de antes permitieron durante mucho tiempo que muchas partes del Hemisferio Occidental se desestabilizaran gravemente por la violencia de los cárteles, la migración descontrolada y la injerencia extranjera. Y ustedes lo saben mejor que nadie, muchos de ustedes fueron elegidos por esa tercera razón. Estábamos aquí para detenerlo”, agregó el gobernante.