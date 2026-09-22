Los $50 millones de la candidatura de Bachelet que Republicanos exigen que se devuelvan

Según el diputado Benjamín Moreno, el Presupuesto 2026 cuenta con una glosa destinada a la postulación de la exmandataria.

La bancada de diputados Republicanos solicitó al exgobierno de Gabriel Boric que se regresen los $50 millones que se destinaron para la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

Esto, luego de que la exmandataria decidiera dar un paso al costado con su postulación tras una tercera consulta privada entre los integrantes del Consejo de Seguridad, en la que solo obtuvo un voto a favor.

El jefe de la bancada republicana, Benjamín Moreno sostuvo en Radio Duna que “yo además esperaría que los genios que se les ocurrió proponer esto saquen de su bolsillo los 50 millones de pesos y se los devuelvan al país“.

Según el parlamentario, el Presupuesto contemplaba una glosa destinada a la postulación de Bachelet, la cual fue presentada el pasado 2 de febrero en La Moneda.

“Yo sospecho que ni siquiera el expresidente Boric, de verdad en su fuero interno, creía que podía ganar y que este era un gustito simplemente ideológico”, afirmó el diputado republicano, quien planteó que “el presidente Boric la expuso innecesariamente”

En esa misma línea, el jefe de la bancada de los diputados republicanos agregó que “cuando hicieron la Ley de Presupuesto, le dejaron una glosa de $50 millones (de pesos) para la candidatura a las Naciones Unidas“.