Inversión de Coca Cola en Chile contempla $720 mil millones y 500 puestos laborales para jóvenes

El anuncio se realizó en la planta de Coca-Cola Andina en Renca, en donde la compañía dio a conocer su plan de inversión para los próximos cuatro años y una iniciativa que entregará capacitación gratuita a 2.600 jóvenes para facilitar su ingreso al mundo laboral.

Hace solo algunos días la empresa Coca-Cola anunció una inversión en el país que sumaría más de $720 mil millones durante los próximos cuatro años, generando además 500 nuevas oportunidades laborales enfocadas principalmente en jóvenes, actividad que contó con la presencia del Presidente José Antonio Kast, en la planta de Coca-Cola Andina en Renca.

La inversión será realizada por Coca-Cola Chile junto a sus socios embotelladores Coca-Cola Andina y Coca-Cola Embonor, permitiendo con estos recursos fortalecer sus operaciones, incorporar nuevas tecnologías y ampliar sus instalaciones y capacidad productiva, generando nuevas oportunidades para proveedores, emprendedores, trabajadores y comunidades a lo largo del país.

Durante la actividad, el Presidente Kast se refirió al anuncio destacando el rol de la inversión privada frente a los desafíos de empleo que enfrenta el país, argumentando que, “esta inversión es una señal de la confianza que Chile necesita. Detrás de la inversión hay empleo, y el empleo requiere capacitación. Por eso, gracias por abrir oportunidades y pensar en el futuro de nuestros jóvenes”.

Junto con el plan de inversión, Coca-Cola Chile anunció una nueva etapa de los Bootcamps Gastronómicos, iniciativa desarrollada junto a Fundación Gastronomía Social que combina capacitación gratuita y experiencia práctica en restaurantes para facilitar el ingreso de jóvenes al mundo laboral. Esta nueva etapa capacitará a 2.600 jóvenes de entre 18 y 29 años, con la participación de 32 restaurantes y la meta de generar 500 nuevas oportunidades laborales.

“Estos anuncios hablan de trabajo y de nuevas oportunidades. Hay proveedores y empresas chilenas que crecen. Hay innovación, emprendimientos y actividad que se mueve en distintas regiones del país. Hay jóvenes que pueden comenzar su camino laboral y miles de personas que son parte de esta gran red que refresca a Chile”, señaló Abelardo Gudiño, gerente general de Coca-Cola Chile.

Desde su creación en 2022, más de 12.000 jóvenes han participado en los Bootcamps Gastronómicos, que han contribuido a generar 540 oportunidades laborales y han contado con la colaboración de más de 80 restaurantes.

Una de las participantes del programa es Sofía Lamarca, quien destaca el impacto que este tipo de iniciativas tiene entre quienes buscan desarrollarse en la gastronomía. La joven comentó además que “quiero agradecer a Coca-Cola, que ha tenido la gran labor de financiar esta iniciativa y se ha convertido en el motor fundamental del sueño de muchos jóvenes, aportar a la creación de una industria gastronómica catalizadora del bien social”.

En la misma instancia y antes de los anuncios, el Presidente Kast hizo un recorrido por la planta de Coca-Cola Andina en Renca, donde conoció los procesos productivos, además de conversar con los trabajadores del lugar. La visita permitió conocer parte de una operación que lleva más de 80 años en Chile y que, junto a sus socios embotelladores, cuenta con 13 plantas productivas y 38 centros de distribución a lo largo del país, aportando un valor agregado equivalente al 1,22% del PIB nacional y movilizando más de 90 mil empleos directos e indirectos.