Gobierno insistirá en el Senado con proyecto que extiende plazo de detención de migrantes irregulares

El biministro Claudio Alvarado también criticó a la oposición por no apoyar la iniciativa y los calificó de “inconsecuentes”.

El biministro Claudio Alvarado confirmó que el Gobierno insistirá en el Senado con el proyecto que extiende el plazo de detención de migrantes irregulares, luego de la derrota que sufrieron en la Cámara de Diputados.

Al ser una reforma a la Constitución, la iniciativa necesitaba 89 votos y solo obtuvo 88, por lo que terminó siendo rechazada. Con esto, queda archivada y recién en un año podría retomarse su discusión, pero la Carta Magna permite al Ejecutivo recurrir a la Cámara Alta, pero deberá obtener 2/3 de los votos.

El vocero y también titular de Interior confirmó esta jugada. “Vamos a insistir por el Senado con los dos tercios para que se pueda seguir tramitando esta iniciativa“, señaló a la prensa.

Respecto al proyecto indicó que “es fundamental para la política migratoria, porque aquí no podemos olvidar que durante mucho tiempo la falta de control de las fronteras hizo que ingresaran a nuestro país muchos inmigrantes irregulares. Tal es así, que al llegar al Ministerio del Interior me encontré con más de 40 mil decretos de expulsión sin ejecutarse”.

Luego de confirmar que recurrirán al Senado, Alvarado también cuestionó a la oposición por su postura con el proyecto que extiende la detención de migrantes irregulares, ya que “cuando vemos que hay 50 parlamentarios de oposición que votan en contra, pudiendo apoyar esta iniciativa, lo encuentro una inconsecuencia“.

“Si durante su gobierno los dejan ingresar, dictan decretos de expulsión y nosotros queremos cumplir esos decretos (…), que se opongan significa que los dejaron entrar y ellos mismos no quieren que se vayan“, aseveró.