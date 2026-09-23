Oficialismo llama al Gobierno a insistir en extensión del plazo de detención para expulsiones de migrantes irregulares

Luego de la derrota que sufrió el Gobierno de José Antonio Kast en la Cámara de Diputado por el rechazo a la reforma constitucional que busca extender el plazo de detención de migrantes irregulares, el oficialismo busca un plan B e hizo un llamado a recurrir al Senado con la iniciativa.

El proyecto buscaba ampliar el plazo para mantener la detención por un período de hasta 30 días, y prorrogable por hasta tres veces consecutivas. Al ser una modificación a la Constitución, necesitaba un mínimo de 89 votos, pero solo logró 88 en la Cámara Baja.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, en conversación con radio Duna sostuvo que “yo formalmente no he tenido la oportunidad de decirlo, pero a través de acá también lo pongo en antecedente a ustedes, yo creo que el Gobierno tiene que insistir y tiene que ir al Senado con este proyecto“.

“Algunos perfectamente podrían decir: mira dejémoslo hasta acá nomás, porque para que vamos a perder de nuevo en el Senado. Yo creo que no, yo creo que hay que ir a buscar los dos tercios y que vuelva a la Cámara la discusión como corresponde, si es que le quieren hacer algunos cambios, que se lo hagan”, agregó.

A sus palabras se sumó la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien durante su participación en la charla Migración y Política de la Universidad Diego Portales. “En esto tenemos que insistir y se puede insistir, se tiene que insistir“, indicó.

“Si el Gobierno decide insistir, y creo que es el camino en el Senado, obviamente hay que insistir con una cuestión que concite un consenso, porque de lo contrario lo que hoy tenemos es esperar un año más y creo que el país no aguanta un año más con una norma que requiere ser aprobada, que es esta ampliación de plazo de detención”, añadió la senadora RN.

En esa misma línea, Núñez aseveró que “yo creo que sí hay conciencia de la necesidad de ampliar el plazo y si tiene que ser un plazo menor con tal de insistir en el Senado, bueno, será parte de la discusión que tengamos, voy a decirlo prelegislativa, si es que se evalúa insistir en el Senado”.

El presidente José Antonio Kast dejó en claro que el Gobierno insistirá en el proyecto que busca extender el plazo de detención de los migrantes irregulares, ya sea en el Senado o con una nueva propuesta.

“Vamos a hacer, vamos a ocupar todas las herramientas que tenemos, sea con una insistencia, buscando otros proyectos de ley, para sacar adelante el proyecto. E invito a todos a sumarse”, dijo el mandatario desde Nueva York.