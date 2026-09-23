Río atmosférico categoría 4: las regiones afectadas y la cantidad de lluvia que caería esta semana

Revisa los detalles del pronóstico del tiempo, el cual señala que en algunas zonas podrían caer hasta 120 mm de lluvia.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por precipitaciones intensas con isoterma cero alta, provocadas por el sistema frontal que durante esta jornada comenzó a azotar el sur del país.

El frente de mal tiempo, de acuerdo a lo que han adelantado los especialistas durante los últimos días, se habría intensificado, debido a que estará acompañado de un río atmosférico categoría 4.

La alarma meteorológica se encuentra vigente desde la mañana de este miércoles y se extenderá hasta la mañana del jueves 24 de septiembre, la cual contempla a las regiones de La Araucanía (Precordillera, cordillera), Los Ríos (Litoral, cordillera costa, valle, precordillera, cordillera) y Los Lagos (Cordillera costa, precordillera, cordillera austral).

Río atmosférico: cuánta lluvia podría caer en regiones durante esta semana

En dichas zonas, se esperan montos altos de lluvia durante un período corto de tiempo. Específicamente, estos son los milímetros que podrían caer en cada sector de las regiones mencionadas:

La Araucanía

Precordillera: 80 a 120 mm.

Cordillera: 80 a 120 mm.

Isoterma cero: 2800.

Los Ríos

Litoral: 80 a 120 mm.

Cordillera costa: 80 a 120 mm.

Valle: 70 a 110 mm.

Precordillera: 80 a 120 mm.

Cordillera: 90 a 110 mm.

Isoterma cero: 2600.

Los Lagos