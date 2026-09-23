¿Qué gobiernos obtuvieron mejores resultados?

La evidencia sugiere que Chile avanzó más cuando combinó responsabilidad fiscal, estabilidad macroeconómica, estímulos a la inversión y políticas sociales financiables, y retrocedió cuando debilitó esas bases.

En Chile solemos juzgar a los gobiernos según nuestras preferencias políticas o escogiendo las cifras que confirman lo que ya pensábamos. Para reducir ese sesgo reuní veinte indicadores económicos y sociales y los apliqué, con una metodología común, a ocho períodos presidenciales: Allende, Aylwin, Frei Ruiz-Tagle, Lagos, Bachelet I, Piñera I, Bachelet II y Boric.

La comparación toma como año 0 el año calendario anterior al inicio de cada mandato y mide la variación durante los años completos siguientes. En el caso de Allende se incluyó 1973 entero, aunque su gobierno terminó en septiembre: faltaban solo tres meses y medio y la economía conserva una inercia importante.

Los datos provienen principalmente del Banco Mundial, el Banco Central, el INE, la Dipres, Cochilco y las encuestas Casen. Las veinte variables se agruparon en cuatro dimensiones. Crecimiento pesa 30% e incluye PIB, PIB por habitante, inversión y productividad. Estabilidad pesa 34% y considera inflación, desempleo, balance fiscal, deuda pública, cuenta corriente y reservas. Los resultados laborales y sociales pesan 25%: empleo, salario real, pobreza, desigualdad, mortalidad infantil y matrícula secundaria. El 11% restante corresponde al desempeño sectorial del cobre, la manufactura, la agricultura, la industria y la construcción.

Cada indicador se transformó en un puntaje de 0 a 100. En crecimiento, inversión, productividad, empleo, salarios y producción, un aumento mejora la nota; en inflación, desempleo, deuda, pobreza, desigualdad y mortalidad infantil, la empeora. Las variaciones acumuladas se anualizaron para comparar mandatos de distinta duración. El puntaje es relativo dentro del conjunto estudiado: no es una nota absoluta ni demuestra que el Presidente haya causado por sí solo cada resultado. La ponderación privilegia deliberadamente el crecimiento y la estabilidad, porque sin ambos los avances sociales suelen ser difíciles de financiar y sostener.

Para comparar orientaciones políticas, agrupé como gobiernos de izquierda a Allende, Bachelet I, Bachelet II y Boric. El segundo bloque reúne a los tres gobiernos de centroizquierda —Aylwin, Frei y Lagos— y al de centroderecha de Piñera I. Son, por tanto, cuatro períodos en cada bloque. La Tabla 1 resume el resultado.

Tabla 1. Puntaje general por gobierno y orientación política

Lugar Gobierno Orientación Puntaje 1 Aylwin Centroizquierda 88,3 2 Frei Ruiz-Tagle Centroizquierda 67,8 3 Piñera I Centroderecha 60,9 4 Lagos Centroizquierda 50,7 5 Bachelet I Izquierda 47,9 6 Bachelet II Izquierda 36,1 7 Boric Izquierda 36,0 8 Allende Izquierda 17,7 Promedios por bloque: centroizquierda y centroderecha, 66,9 puntos; izquierda, 34,4 puntos.

Aylwin encabeza con amplia ventaja. Su período combinó alto crecimiento del PIB y del ingreso por habitante, recuperación de la inversión, aumento de los salarios reales, marcada reducción de la pobreza, mejor resultado fiscal y menor deuda. Conviene no olvidar que este gobierno mantuvo las decisivas políticas públicas que lograron aprobar los Chicago Boys en el gobierno anterior, según reconociera el exministro Alejandro Foxley en una entrevista para la revista Cosas Número 616 del 5 de mayo del 2.000 y que generaron un crecimiento de 6,7% promedio anual entre 1984 y 1990. Frei ocupa el segundo lugar por su desempeño en crecimiento, inversión y productividad, pese al fuerte deterioro que provocó la crisis asiática en sus dos últimos años. Siguen Piñera I y Lagos. Bachelet I se aproxima a la mitad de la escala; Bachelet II y Boric obtienen resultados casi idénticos, afectados sobre todo por la debilidad del crecimiento, la inversión y la productividad. Allende queda último, a gran distancia, por el deterioro simultáneo de la producción, la inflación, las cuentas fiscales y el sector externo.

El contraste entre bloques no depende solo de los promedios. Los cuatro gobiernos de centroizquierda o centroderecha ocupan los cuatro primeros lugares, y el menor puntaje de ese grupo, el de Lagos con 50,7, supera al mejor gobierno clasificado como de izquierda, Bachelet I con 47,9. La diferencia entre los promedios alcanza 32,5 puntos: el segundo casi duplica al primero. Tampoco es un efecto del caso extremo de Allende: si se lo excluyera, los otros tres gobiernos de izquierda promediarían 40,0 puntos, todavía 26,9 por debajo del bloque de centroizquierda y centroderecha.

¿Por qué no aparece Piñera II? Su exclusión no busca mejorar el resultado de la centroderecha ni borrar los errores cometidos en ese mandato; responde a un problema de comparabilidad. El gobierno comenzó en marzo de 2018 y tuvo cerca de diecinueve meses de funcionamiento relativamente normal. Desde el 18 de octubre de 2019 enfrentó el estallido social y, pocos meses después, la pandemia. Más de la mitad del período quedó así dominada por dos crisis consecutivas y excepcionales que alteraron a la vez casi todas las variables de la medición.

Las cifras muestran la magnitud de esa distorsión. El PIB cayó cerca de 6% en 2020 y rebotó 11,7% en 2021; el desempleo anual subió a 10,5% en 2020 y bajó a 8,8% en 2021; el IPC acumuló 7,2% en 2021. A ello se sumaron déficits fiscales extraordinarios, transferencias masivas y tres retiros de fondos previsionales. Un índice aplicado mecánicamente castigaría la caída y premiaría el rebote, mezclando los efectos sanitarios y sociales con las decisiones del gobierno. Tampoco es satisfactorio eliminar 2020 y 2021: dejaría apenas una fracción del mandato y omitiría precisamente las políticas adoptadas frente a las crisis.

Otros gobiernos también enfrentaron perturbaciones: Frei, la crisis asiática; Bachelet I, la crisis financiera mundial, y Piñera I, el terremoto de 2010. Ninguna comparación histórica está libre de contexto. La diferencia es que en Piñera II dos shocks de distinta naturaleza se sucedieron, abarcaron la mayor parte del mandato y afectaron simultáneamente actividad, empleo, inflación, cuentas fiscales, deuda y ahorro previsional. Por eso corresponde evaluarlo por separado, mediante escenarios contrafactuales que distingan el impacto inevitable de las crisis de los costos o beneficios de las respuestas escogidas. Excluirlo de esta tabla no lo absuelve; evita presentar como precisa una comparación que no lo sería.

La conclusión debe formularse con prudencia. Estos resultados no prueban que una etiqueta política determine por sí sola el desempeño económico y social: influyen el punto de partida, el precio del cobre, la economía mundial, el Congreso, las reformas heredadas y la calidad de la ejecución. Sin embargo, el patrón es consistente: en esta muestra, los gobiernos de centroizquierda y centroderecha obtuvieron resultados claramente superiores a los de izquierda. La evidencia sugiere que Chile avanzó más cuando combinó responsabilidad fiscal, estabilidad macroeconómica, estímulos a la inversión y políticas sociales financiables, y retrocedió cuando debilitó esas bases. Conviene discutir las cifras y la metodología; resulta menos útil reemplazarlas por lealtades políticas.

Nota: las cifras de 2025, último año completo de Boric, son todavía susceptibles de revisión. Datos de Piñera II: Banco Central de Chile, Cuentas Nacionales 2021; INE, Encuesta Nacional de Empleo e IPC; Dipres, informes de ejecución fiscal.

Anexo 1. Cuadro comparativo de veinte indicadores por gobierno

Resultados consolidados de cada período presidencial. Los acumulados, promedios y variaciones entre extremos se presentan según la naturaleza de cada indicador.