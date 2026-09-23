Caso Camila Flores suma nuevos antecedentes: Fiscalía indaga oficio por terreno de su madre

En medio de la investigación contra la senadora Camila Flores, también se detectó que $228 millones en facturas del año pasado no cuadran.

La investigación por presunto fraude al Fisco de la senadora Camila Flores (RN) sumó una nueva arista. Luego de los cuestionamientos por su participación en la Comisión Mixta por la Ley de Notarios cuando era diputada, ahora se ha puesto en tela de juicio una gestión que habría hecho con el objetivo de destrabar un trámite sobre un terreno de su madre. Además, para el Ministerio Público no cuadran más de $200 millones en facturas durante el año pasado.

Ciper dio a conocer la declaración del exasesor de la parlamentaria, Julio Lillo, quien abordó supuestos sobornos por parte de notarios a parlamentarios, en medio de la tramitación de la reforma notarial en 2025. Lo anterior, después de que declarara que el conservador de Bienes Raíces de Concón, Carlos Swett, le dio un sobre a la entonces diputada.

Bajo este contexto, T13 profundizó en los cuestionamientos que desató la participación de la parlamentaria en el mencionado proceso legislativo, ya que su cambio de conducta habría llamado la atención en la interna.

Jorge Mera, asesor jurídico de la Cámara de Diputados, expresó que “en la Comisión Mixta hubo un cambio de conducta de la diputada Camila Flores, que intervino de manera continua, formuló reserva de constitucionalidad respecto de algunos puntos, participó en todas las votaciones e incluso hizo propuestas que fueron sometidas a votación. Ese cambio de conducta es muy llamativa porque de una actitud pasiva o desinteresada pasa a tomar parte activa en la discusión“.

Teniendo en cuenta esto, la Fiscalía busca esclarecer el motivo de este repentino cambio de comportamiento, y si tiene que ver con los antecedentes que se han aportado en la investigación.

En medio de ello, el Ministerio Público detectó que más de $220 millones en facturas de Camila Flores durante el año pasado no cuadran, lo cual se informó al Servicio de Impuestos Internos (SII).

“Dentro de la información de los vectores se observa el código (…) sobre monto neto por facturas recibidas o facturas de compra emitida, llama la atención el periodo 2025 en el cual se informa un monto de $228.319.963, monto superior a los ingresos informados en dicho periodo“, indica el informe.

Las incógnitas que surgen en medio de investigación por “Cuota Flores”

Además de ello, la Fiscalía tomó conocimiento de un oficio que Camila Flores (diputada en ese entonces) envió para intentar destrabar el trámite sobre la inscripción de un terreno de su madre en la Región de Los Ríos.

De acuerdo a T13, el informe buscaba que la Seremi de Bienes Nacionales de Los Ríos aclarara por qué continuaba como pendiente la inscripción de un terreno propiedad de Verónica Oporto.

“No queda claro cuál es el trámite que está pendiente para proceder a la inscripción de la propiedad y que, por medio de este oficio, se solicita se aclare. El tiempo transcurrido ha generado incertidumbre en doña Verónica, cuestión que se ha vuelto un problema, puesto que no ha podido usar, gozar y disponer de la propiedad en los términos que ella quisiera”, expone en el escrito.

“Igual nos llamó la atención, porque recibíamos consultas de la Cámara (Baja), pero eran preguntas generales, pero no por un trámite en específico, entonces eso igual fue curioso”, comentó el funcionario que recibió el documento.

Junto con lo anterior, en la indagatoria sobre el caso “Cuota Flores” también se está analizando antecedentes que tienen relación con las rendiciones que la parlamentaria hizo en período de campaña electoral.

En este marco, el citado medio reveló un extracto de un diálogo que Flores tuvo con Heidi Serrat, una de sus asesores.