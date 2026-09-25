Arrau llama a la cautela tras declaración de Boric y Bachelet contra Escudo de las Américas

El ministro de Seguridad indicó que “esto es un primer paso de un largo camino, quizás y probablemente, en los cuales ya iremos dando las noticias”.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, respondió a la declaración conjunta que hicieron Michelle Bachelet y Gabriel Boric, donde cuestionaron la decisión del Gobierno de adherirse al Escudo de las Américas.

En el documento, los exmandatarios, incluso, llamaron al Ejecutivo a reconsiderar “la permanencia de Chile en esta instancia y expresamos nuestra plena disposición a colaborar en la construcción de estrategias de Estado para enfrentar el crimen organizado transnacional”.

El secretario de Estado, al ser consultado sobre el tema, en primera instancia dejó en claro que “yo soy muy respetuoso de la institucionalidad del presidente, de los expresidentes, respeto su opinión, pero lo primero es la cautela, la calma”.

“Hoy día tenemos que hacernos cargo del crimen organizado. La manera correcta de hacerlo es organizándonos, sobre todo entre países que a veces conversaban poco”, agregó.

En esa misma línea afirmó que “si el día de mañana se firmara un tratado por norma, eso tiene que pasar por el Congreso, entonces yo creo que a veces se arma noticia de cosas que hay que irlas viendo con prudencia, es importante, es una buena noticia, pero vamos dando tiempo a que se vaya avanzando por Cancillería”.

Ante la postura de Bachelet y Boric, Arrau sostuvo que “yo lo que digo es que hay que leer los antecedentes, que todos nosotros conocemos y hay que esperar, por supuesto, que vayamos avanzando en el desarrollo de esta”.

“El día de mañana si esto desemboca en cosas de mayor profundidad, con Cancillería y con otros ministerios, se irá dando a conocer y haciendo las bajadas. Por eso digo que hay que ser cautos, esto es un primer paso de un largo camino, quizás y probablemente, en los cuales ya iremos dando las noticias“, cerró.