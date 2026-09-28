“Tratado encubierto”: llevan al Escudo de Las Américas a Contraloría y acusan ilegalidad

Los parlamentarios acusan que el Gobierno presentó públicamente el Escudo de Las Américas como “un mecanismo de coordinación para combatir el crimen organizado, pese a que la declaración suscrita por Chile contempla compromisos económicos, de seguridad, inteligencia y coordinación multilateral”.

AGENCIA UNO

Los diputados Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS), Daniela Serrano (PC), Irací Hassler (PC) y Jaime Bassa (FA) presentaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la legalidad de la adhesión de Chile al Escudo de Las Américas.

Los parlamentarios acusan que el Gobierno presentó públicamente el Escudo de Las Américas como “un mecanismo de coordinación para combatir el crimen organizado, pese a que la declaración suscrita por Chile contempla compromisos económicos, de seguridad, inteligencia y coordinación multilateral”.

A juicio de los requirentes, estos antecedentes demostrarían que se está frente a un “tratado internacional encubierto”, cuyo verdadero alcance no habría sido transparentado al país y que amenazaría la soberanía nacional.

Entre los aspectos cuestionados se encuentran disposiciones destinadas a salvaguardar las cadenas de suministro de minerales críticos —que podrían involucrar recursos estratégicos para Chile como el cobre y el litio— y la activación de mecanismos del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para promover una “acción colectiva” contra organizaciones narcoterroristas. Sobre este último punto, el requerimiento sostiene que se podría generar una autorización amplia para el ingreso y operación de fuerzas armadas extranjeras en territorio nacional.

En ese sentido, el diputado Luis Cuello (PC) acusó al Gobierno de haber ocultado al país los verdaderos alcances del acuerdo. “El Escudo de Las Américas es un tratado internacional encubierto. Desde ese punto de vista, el Gobierno ha engañado al país: quiere hacer pasar por un acuerdo de buenas intenciones un acuerdo que es político, que establece obligaciones para los Estados y que, además, significa un peligro, una amenaza para la soberanía de Chile en varias dimensiones”, afirmó.

“Acá está poniendo en peligro el cobre y el litio de Chile para ofrecerlo a Estados Unidos de una forma que daña nuestra soberanía. En segundo lugar, este acuerdo también es peligroso desde el punto de vista de eventuales operaciones militares en Chile de fuerzas extranjeras. ¿Qué significa eso? Que, en definitiva, se busca una autorización amplia para que fuerzas extranjeras, es decir, fuerzas norteamericanas, puedan operar en territorio nacional, digamos, contra la ley”, agregó.

Por su parte, la diputada y jefa de bancada del PC, Daniela Serrano, expresó que “para nosotros es importante que exista un pronunciamiento por parte de la Contraloría, porque la interpretación, que no solo hacen las y los parlamentarios sino que también la opinión pública,¿Qué es la adhesión al Escudo de Las Américas si no es un tratado?. Un tratado internacional tiene que pasar por el Congreso Nacional, porque acá no solo se habla de cooperación sobre crimen organizado, que sin duda es una materia sensible, pero no pueden esconder que está detrás un tratado que es engañoso, porque acá se condiciona nuestra soberanía económica y sobre nuestros minerales críticos”.