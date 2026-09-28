La actividad generó cuestionamientos por su promoción y el uso de logos de instituciones que descartaron patrocinarla.

La productora a cargo de Samsara Sunset confirmó la suspensión de una fiesta que se realizaría en el Desierto Florido, sector de Chehueque, en Vallenar, y señaló que solo será reprogramado cuando cuente con todas las autorizaciones necesarias.

La actividad generó controversia luego de ser promocionada como el “Festival oficial del Desierto Florido”, con una programación de 12 horas y la participación de DJ nacionales e internacionales.

Polémica por fiesta en el Desierto Florido: organización suspende evento y reconoce error

La polémica también surgió por la inclusión de los logos de Sernatur, ProChile y el Gobierno Regional de Atacama en material publicitario, pese a que estas instituciones descartaron ser patrocinadoras.

Frente a las críticas, la organización aclaró que la propuesta contemplaba una experiencia que combinaba el paisaje, el atardecer y la música, y no exclusivamente una fiesta electrónica.

Respecto del lugar escogido, la productora sostuvo que el evento estaba planificado en un recinto privado y delimitado, y aseguró que no se desarrollaría sobre las flores ni en terrenos protegidos. En ese contexto, afirmó que “la idea siempre fue celebrar el Desierto Florido, no realizar un festival sobre él”.

En cuanto a la difusión de los logos institucionales, la organización explicó que una pieza gráfica preparada para publicarse cuando existiera respaldo formal fue divulgada antes de tiempo y posteriormente retirada.

“La difusión anticipada de aquella pieza fue un error comunicacional y como productora, asumimos la responsabilidad correspondiente”, señalaron.

Además, confirmaron que Samsara Sunset no se llevará a cabo en la fecha anunciada y que cualquier nueva programación dependerá de la obtención de los permisos respectivos.