Squella ironiza con críticas de Matthei: “¿Dónde están los republicanos que estamos llenos de Chile Vamos?”

El senador y presidente del Partido Republicano sostuvo que los conceptos “Matthei” y “unidad” son “incompatibles”.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó las recientes críticas de Evelyn Matthei donde no solo cuestionó el funcionamiento interno del Gobierno de José Antonio Kast, sino que también tuvo dardos para la colectividad oficialista.

Según la excandidata presidencial, la tienda que lidera el senador busca crear un “camino propio”, lo que dificulta la construcción de las confianzas con el resto de los partidos de derecha.

“Lo que yo veo es que, al final, republicanos trabajan nomás con republicanos. Confían en ellos. No veo que tiendan lazos de confianza verdadera con personas que no son republicanos”, sostuvo la militante UDI en entrevista con La Tercera.

Squella fue consultado sobre los dichos de Matthei durante su participación en el programa Estado Nacional de TVN, ironizando con ellos.

“Tomaría los dichos de ella y se los mostraría a todos los integrantes de mi partido que dicen: Oye, ¿dónde están los republicanos que estamos llenos de Chile Vamos?“, dijo.

Junto con eso sostuvo que “es insólito. O sea, si en el fondo el reclamo, por un lado, es no estamos lo suficientemente representados y por otro lado, mira, son puros republicanos. La verdad es que esa es de suma cero. Con ese nivel lo tomo. Al final del día, usted quería hablar de unidad y me pone a hablar de Evelyn Matthei. Son incompatibles los dos conceptos“.

“Acá, en el Partido Republicano, los dirigentes que están en el día a día tomando cada una de las decisiones tienen sumamente claro, particularmente en el Congreso, de que es fundamental trabajar todos juntos“, añadió.