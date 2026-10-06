Gobierno niega fin de Plan Calles sin Violencia: “No se ha recortado ningún peso, fue reformulado”

Desde la Subsecretaría de Seguridad Pública recordaron que el programa creado en la administración de Boric había recibido observaciones de la Dipres y la Contraloría.

Ad portas de que inicie formalmente la discusión en el Congreso del Presupuesto 2027, comenzaron a conocerse los recortes y áreas que el Gobierno priorizará. Uno de ellos fue el fin del plan Calles sin Violencia, estrenado durante la administración de Gabriel Boric, y que ahora verá sus recursos redirigidos al “plan FOCO”.

El plan, lanzado en abril del 2023, tenía como objetivo hacer frente al incremento de los hechos de violencia registrados en dicho periodo, a través de la coordinación de diversos estamentos, entre los que destaca el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público.

Según consignó radio Biobío, una de las críticas de esta decisión fue la exministra del Interior e impulsora del plan Calles sin Violencia, Carolina Tohá (PPD). La exsecretaria de Estado advirtió que si la decisión solo responde a un cambio de nombre, correspondería a un caso “pobre y mezquino de marketing político”.

Desde la Subsecretaría de Seguridad Pública aclararon que se mantendrá el financiamiento y continuidad del plan para 2027. “Quiero ser categórica: no se ha recortado ningún peso en este presupuesto. Lo que sí fue reformulado y mejorado para responder mejor las demandas de seguridad de la ciudadanía”, dijo la subsecretaria Pilar Giannini.

“No debemos olvidar que este programa había sido observado tanto por Dipres como por la Contraloría General de la República. Por tanto, nuestro trabajo fue mejorar este programa para tener mejores políticas de seguridad para todos los chilenos”, cerró.