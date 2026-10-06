“Lo que hizo mi papá…”: el relato del hijo del detenido por el crimen del carabinero en Quilleco

Contó que él y su hijo viven en la casa donde ocurrió el crimen del carabinero, y que se encontraba al interior de la vivienda cuando se produjo el hecho.

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Tras el crimen del sargento segundo de Carabineros Jaime Urrea Burgos durante la madrugada de este lunes en Qullleco, en la Región del Biobío, el hijo del detenido por el hecho relató qué ocurrió cuando llegó la policía tras una denuncia por violencia intrafamiliar.

De acuerdo con su relato, los efectivos policiales arribaron al domicilio luego de que alertara sobre la agresión que estaba sufriendo su madre. Dijo también que él fue quien realizó el segundo llamado a la policía uniformada.

En diálogo con T13, manifestó que él y su hijo de solo un año viven en la casa donde ocurrió el crimen del carabinero, y que se encontraba al interior de la vivienda cuando se produjo el hecho.

Qué contó el hijo del detenido por el crimen del carabinero

“Fui a la parte de atrás de la casa para llamar a Carabineros nuevamente, más tranquilo, para que (su padre) no me escuchara y no se alterara“, indicó.

Apuntó también que su progenitor “estuvo todo el tiempo diciendo que íbamos a ver qué iba a pasar si llamábamos a Carabineros, que él no estaba ni ahí y si quería, los mataba”.

Añadió que luego “Carabineros llegó, entró y le tocó la puerta muy pacíficamente. Entraron, le tocaron la puerta: ‘¿Don Mauricio, se encuentra ahí?‘. ‘Sí, ¿qué pasó?‘. ‘¿Puede salir de la habitación?‘. ‘Ya, espérenme un poquito‘. Así les contestó mi papá: Espérenme un poquito“.

Reveló que su papá tuvo una actitud “muy relajada”, como si “fuera a cooperar, como si se estuviera vistiendo para salir“.

Sin embargo, “lo que hizo mi papá dentro de la pieza fue tomar la escopeta, agarrar una caja de cartuchos que tenía y rajó la caja encima de la casa, quedaron todos los cartuchos encima de la cama y cargó la escopeta“.

“Entonces, abrió la puerta y apuntó, se demoró como dos o tres segundos en apuntar. Carabineros, en ningún momento disparó primero, ellos le dieron la advertencia de que bajara el arma y después de eso, mi papá pega el tiro“, contó el hijo del detenido.