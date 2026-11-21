Carolina Rossi acentuó aún más sus diferencias con Lincolao al tener información que firmaría el acuerdo con la empresa tecnológica.

La exsubsecretaria Carolina Rossi volvió a abordar lo que fue su salida del Ministerio de Ciencia, sus diferencias con la ministra Ximena Lincolao y, más aún, el desconocimiento que tenía de diversas informaciones.

Sobre lo último, en entrevista con La Tercera, reveló no conocer en detalle el acuerdo que firmó la secretaria de Estado esta semana con la empresa OpenAI.

“No tuve información o acceso previo a la firma del acuerdo”, aseguró Rossi. Aún así, reconoció que “puede ser un acuerdo que de fondo esté correcto“. Sin embargo, criticó que “no me pareció no haber conocido esta información al detalle previo a que saliera en la prensa“.

Sobre la misma, la exsubsecretaria Rossi aseguró tampoco haber conocido la desvinculación de funcionarios. “No estaba al tanto de esos despidos, me enteré ese mismo día, apenas estaban ocurriendo“, aseveró.

Las declaraciones de quien estuviera al mando de la Subsecretaría de Ciencias se dan a conocer horas después de que Contraloría oficiara a la ministra Lincolao por el acuerdo con OpenAI.

Por lo mismo le dio un plazo de diez días hábiles administrativos para responder a los cuestionamientos del diputado Jaime Araya (IND-PPD), quien fue el que presentó el requerimiento ante el ente fisccalizador.