Gobierno descarta ciudadanos “de primera y segunda categoría” tras críticas por respuesta a emergencias

Desde el Ejecutivo atribuyeron las diferencias en los tiempos de reacción a factores geográficos, de conectividad y a las capacidades de los municipios.

El Gobierno de José Antonio Kast defendió su respuesta al aluvión que afectó a Las Condes, descartando un trato desigual entre las regiones.

La reacción del Ejecutivo se produjo tras las críticas por la ausencia de alertas SAE y las diferencias en los tiempos para decretar Estado de Catástrofe frente a la emergencia que golpeó a Coquimbo y la provincia del Huasco en julio pasado.

Desde el Ejecutivo aseguraron que la respuesta depende de las características y condiciones de cada territorio.

La explicación del Gobierno ante las críticas por la respuesta al aluvión en Las Condes

Uno de los principales cuestionamientos apuntó a que los teléfonos de los vecinos afectados no recibieron mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).

Frente a ello, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, sostuvo que la rapidez con que se produjo el fenómeno impidió organizar evacuaciones preventivas.

“No hubo posibilidad de generar procesos de evacuación de manera anticipada. Todo lo que se hizo fue en respuesta a lo que estaba sucediendo en ese momento, y en ese contexto, no se justifica el envío de una mensajería SAE porque no habían procesos de evacuación de manera anticipada al evento, porque fue un evento que pasó de manera súbita”, sostuvo.

Las críticas también se centraron en los plazos para declarar Estado de Catástrofe: mientras en Las Condes la medida se adoptó cerca de cinco horas después de la emergencia, en julio transcurrieron seis días antes de que se decretara para Coquimbo y la provincia del Huasco.

Consultado por esta diferencia, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, descartó un trato preferencial y afirmó: “Por razones geográficas, hay respuestas que son más rápidas que otras”.

Además, apuntó a las dificultades de conectividad y a las diferencias en los recursos municipales. “Cuando hay situaciones de conectividad, como en Alto El Carmen, donde hay población que queda aislada y no llega ni la TV, obviamente que la percepción de la respuesta es diferente y por supuesto no es lo mismo hacer frente a una emergencia con municipios que tienen más capacidades”, señaló.

Junto a ello, el Gobierno respondió a las críticas por la ausencia del presidente José Antonio Kast en los sectores afectados. El biministro Claudio Alvarado aseguró que el mandatario ha seguido el desarrollo de la emergencia y mantiene contacto con las autoridades locales.

“El Presidente se caracteriza por ser una persona de terreno. Nosotros lo estamos manteniendo debidamente informado, él está preocupado de esta situación, ha tenido contacto directo con las autoridades de las comunas afectadas, y el gobierno, en su conjunto, tiene un despliegue en el territorio para ir a la solución de las dificultades que generó este aluvión en el día de ayer”, indicó.