La medida se mantendrá vigente mientras las condiciones lo ameriten e incluye el despliegue de recursos para enfrentar la emergencia y preparar eventuales evacuaciones.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja en 10 comunas de la Región Metropolitana (RM) por riesgo de aluviones.

Esta decisión se tomó tras la emergencia registrada en San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, donde la activación de una quebrada provocó una remoción en masa de agua y barro.

La medida comprende a San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina, zonas ubicadas en sectores de cordillera y precordillera.

Según informó el organismo, la alerta comenzó a regir a las 18:20 horas de este jueves y se mantendrá activa hasta que las condiciones lo ameriten.

¿Qué implica la Alerta Roja por aluvión?: las 10 comunas de la RM donde Senapred activó la medida

La Alerta Roja contempla la movilización de los recursos disponibles para responder a la emergencia, el refuerzo de los equipos desplegados y la preparación de medios para una eventual evacuación.

Además, Senapred solicitó mantener una vigilancia permanente de los caudales de quebradas y ríos, ante la posibilidad de aumentos repentinos que puedan ocasionar nuevas inundaciones.

Debido a lo anterior, el organismo advirtió sobre los riesgos asociados a las precipitaciones en sectores precordilleranos, ya que la lluvia sobre nieve puede elevar rápidamente los caudales. Frente a un aluvión, recomendó alejarse de las zonas afectadas y dirigirse a lugares elevados si no es posible evacuar hacia un punto de encuentro. En tanto, quienes se encuentren conduciendo deben evitar cruzar áreas inundadas y apartarse del sector, debido a la posibilidad de nuevos eventos.