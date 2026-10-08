VIDEOS – Violento aluvión golpea Las Condes: Senapred alerta por activación de quebradas

Senapred confirmó que la emergencia se originó por la activación de quebradas debido a las intensas precipitaciones registradas en la comuna.

Un fuerte aluvión se registró durante la tarde de este jueves en San Carlos de Apoquindo, comuna de Las Condes, en medio de las intensas precipitaciones que afectan a la Región Metropolitana.

El fenómeno provocó el desplazamiento de un gran caudal de agua y arrastró vehículos en distintos puntos del sector.

De acuerdo con información preliminar, la emergencia comenzó cerca de las 17:00 horas, cuando se produjo el rebalse de un canal ubicado en calle Francisco Bulnes Correa, generando un torrente que avanzó por General Blanche hacia el poniente.

Violento aluvión golpea Las Condes

Ante la magnitud de la emergencia, el Cuerpo de Bomberos de Santiago decretó acuartelamiento general para las 22 compañías de la institución.

Además, se reportaron afectaciones en un establecimiento de salud, mientras equipos de emergencia se desplegaron en los sectores comprometidos.

El director regional de Senapred, Miguel Muñoz, confirmó que se trata de un aluvión provocado por la activación de quebradas producto de las precipitaciones. “Esto efecto de activación de quebradas en la comuna. Recuerden, hacer caso a la autoridad. Si hay alguna iniciativa o hay una información a través de los medios de hacer evacuaciones, hacer caso”, señaló la autoridad.

Asimismo, la Municipalidad pidió evitar transitar por Quebrada Honda, Paul Harris, Cristóbal Colón, Álvaro del Portillo y General Blanche, mientras los equipos municipales y organismos de emergencia permanecen desplegados en terreno.

Junto a ello, el presidente José Antonio Kast afirmó que “estamos enfrentando una emergencia de activación muy rápida en Las Condes con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro”, asegurando que “el Delegado ya está en terreno y el Ministro De Grange, el Subdere Figueroa y los distintos equipos del MOP se están trasladando al lugar para tomar medidas urgentes”.